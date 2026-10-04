Celebran a San Francisco de Asís y a las mascotas en Tijuana

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz

Familias llevaron a sus mascotas al templo de San Francisco para recibir la bendición durante la segunda edición de “Huellitas por la Paz”.

Tijuana, B.C.- Con motivo del Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales, decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza.

Durante la jornada, familias locales acudieron gustosas al histórico templo de San Francisco, ubicado frente al Parque Teniente Guerrero, donde participaron en la tradicional misa dominical para posteriormente llevar a sus mascotas a recibir la bendición.

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz

El evento reunió a más de 40 animales de compañía entre perros, gatos, conejos e incluso tortugas, cuyos dueños atendieron el llamado no solo para dar seguimiento a esta tradición católica, sino también para colaborar en una causa con doble propósito.

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Buscan apoyar a la parroquia y a los animales

Además de recabar fondos destinados al mantenimiento de la parroquia, “Huellitas por la Paz” busca concientizar a la comunidad sobre el bienestar animal y fomentar la participación ciudadana en favor de los cientos de ejemplares que se encuentran en situación de calle y abandono en la región.

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz

decenas de feligreses se dieron cita la mañana de este 4 de octubre para celebrar la segunda edición de “Huellitas por la Paz”, una iniciativa que combina la fe, la solidaridad comunitaria y la protección animal en esta ciudad fronteriza. Foto: Sergio Ortiz