Sentencian a hombre por red de tráfico de personas y secuestros de migrantes en Tijuana

Isaac Jiménez de 30 años, fue sentenciado a 12 años en prisión y una multa de 24 mil 500 dólares en restitución a los familiares de las víctimas por gastos funerarios y conexos, así como por una parte de los pagos de rescate efectuados durante la conspiración. Foto: Cortesía

Isaac Jiménez recibió 12 años de prisión por participar en una red de tráfico de migrantes que secuestraba personas y extorsionaba a sus familiares.

San Diego, CA.- Un ciudadano estadounidense que vivía en Tijuana fue sentenciado en la corte federal en San Diego, este viernes, por su rol en una red de tráfico de personas que secuestraba migrantes y extorsionaba a sus familiares.

Isaac Jiménez, de 30 años, fue sentenciado a 12 años en prisión y una multa de 24 mil 500 dólares en restitución a los familiares de las víctimas por gastos funerarios y conexos, así como por una parte de los pagos de rescate efectuados durante la conspiración.

La juez federal de distrito, Janis L. Sammartino, impuso la sentencia después de que los fiscales detallaron el extenso historial de tráfico de migrantes de Jiménez y su participación deliberada en una organización con sede en Tijuana que empleaba secuestros, amenazas y violencia contra migrantes que habían pagado para ser transportados sin documentos a Estados Unidos.

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Participó en secuestros y cobros de rescate

Existe la fantasía de que los traficantes de personas están del lado de los vulnerables, luego está la verdad, son mentirosos, chantajistas y asesinos, si quieren pruebas, sigan leyendo” — Adam Gordon, fiscal federal.

Jiménez, antiguo residente de Escondido con antecedentes de condenas por tráfico de personas, se unió a una organización criminal con sede en Tijuana en 2024 y ayudó a introducir migrantes de forma ilegal en Estados Unidos.

Posteriormente, participó en el cobro de rescates a las familias de dos migrantes que fueron secuestrados, torturados y presuntamente asesinados por sus cómplices.

De acuerdo a las autoridades federales, en septiembre de 2024, Jiménez cobró 15 mil dólares a la esposa de un hombre, quien continúa desaparecido y se presume muerto.

Una de las víctimas fue hallada en Tijuana

Las autoridades señalaron que tres meses después, Jiménez ayudó a coordinar el traslado ilegal de una mujer mexicana de 21 años cuyos restos fueron hallados en Tijuana en noviembre de 2025, tras el pago de un rescate de aproximadamente 10 mil dólares por parte de su familia.

A pesar de estar al tanto de los secuestros y la violencia de la organización, Jiménez siguió participando en operaciones de tráfico de personas, recalcaron las autoridades federales.

Durante la audiencia de sentencia, la jueza Sammartino condenó sus acciones, señalando que se aprovechaba de personas vulnerables.