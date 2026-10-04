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Hallan dos cuerpos calcinados tras incendio en una vivienda de la colonia Empleado Postal en Tijuana

Bomberos localizaron los cuerpos al sofocar el fuego en una casa de dos niveles; autoridades realizarán las diligencias para determinar las circunstancias de los hechos.

Hallan dos cuerpos calcinados tras incendio en una vivienda de la colonia Empleado Postal en Tijuana

Bomberos localizaron dos cuerpos calcinados al sofocar un incendio en una vivienda de la colonia Empleado Postal. Foto: Border Zoom

Por Khennia Reyes  

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Tijuana BC.- Dos personas fueron localizadas sin vida al interior de una vivienda que se incendió durante las últimas 24 horas en la colonia Empleado Postal, en Tijuana, informó la Dirección de Bomberos.

De acuerdo con el reporte de relevancias de la corporación, elaborado con información del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-5), el incendio ocurrió en una casa habitación de dos niveles y grandes dimensiones.

Bomberos localizaron dos cuerpos calcinados al sofocar un incendio en una vivienda de la colonia Empleado Postal. Foto: Border Zoom

Bomberos localizaron dos cuerpos calcinados al sofocar un incendio en una vivienda de la colonia Empleado Postal. Foto: Border Zoom

Al sofocar las llamas, los elementos de Bomberos encontraron dos cuerpos calcinados en el interior del inmueble, por lo que solicitaron la presencia del personal correspondiente para realizar las diligencias y determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Uno de ellos fue el reporte de cuatro elevadores atorados en un inmueble de la Zona Urbana Río Tijuana. Durante la atención, los bomberos lograron liberar a 11 personas, sin que se registraran mayores incidentes.

También fueron atendidos dos incendios forestales en zonas de pastizal, uno en la colonia El Monte y otro en Real del Mar. Ambos fueron sofocados sin que las llamas alcanzaran estructuras.

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En este incidente no se reportaron personas lesionadas.

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