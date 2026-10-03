Atropellan a runner en Zona Río de Tijuana

El corredor cruzaba junto a un grupo de runners en la mañana de este sábado 03 de octubre por la avenida Independencia y Padre Kino, cuando fue impactado por un vehículo l Foto: Archivo GH

El corredor cruzaba junto a un grupo de runners en la mañana de este sábado 03 de octubre por la avenida Independencia y Padre Kino, cuando fue impactado por un vehículo

Tijuana, B.C.-Un corredor resultó lesionado luego de ser atropellado mientras cruzaba por el área peatonal de avenida Independencia y Padre Kino, en Zona Río, durante la mañana de este sábado 3 de octubre, informó la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor de un Honda Civic 2008 no cedió el paso al peatón, quien se desplazaba de poniente a oriente, por lo que el vehículo lo impactó con la parte frontal contra el costado derecho y posteriormente se retiró del lugar.

El accidente ocurrió entre las 06:51 y las 06:58 horas y debido al impacto, el peatón cayó sobre la superficie de rodamiento, donde fue localizado y posteriormente valorado por un paramédico de Cruz Roja.

La información indica que el lesionado fue clasificado en condición verde según la Escala de Triage, de modo que no requirió traslado de emergencia y recibió un pase médico, aunque posteriormente decidió no utilizarlo.

En entrevista, Emilio Ortega, corredor que se encontraba en el grupo y cuya cámara captó el video del atropellamiento, compartió que aproximadamente 20 integrantes cruzaban por el lugar cuando ocurrió el hecho.

Relató que observó a lo lejos cómo el vehículo se aproximaba a alta velocidad y al encontrarse a pocos metros del grupo, escuchó que el conductor aceleró, de modo que intentó avanzar para evitar el impacto, aunque el vehículo alcanzó a golpear a su compañero.

Dijo que Jesús, víctima del atropellamiento, se encuentra bien y que solo requirió algunas puntadas, sin daños en músculos, huesos o nervios, aunque recibió incapacidad por algunas semanas para reposo.

Después del impacto, señaló que alrededor de cinco corredores intentaron seguir al conductor, mientras el resto del grupo se quedó para auxiliar a Jesús.

Tras el hecho, Emilio acudió a una estación de Policía que encontró en el camino, donde rápidamente levantó el reporte y mostró a los agentes el video del atropellamiento, en el que se observaba la matrícula del vehículo.

“Pero al final de cuentas creo que supimos reaccionar rápido, supimos reaccionar en coordinación y al final de cuentas pues estamos bien y que no pasó a mayores”, expresó.