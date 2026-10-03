Carambola de cinco vehículos provoca caos vial en Tijuana

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

El accidente ocurrió sobre el bulevar Rosas Magallón rumbo a la 5 y 10; pese a lo aparatoso del choque múltiple, no se reportaron personas lesionadas.

Tijuana, Baja California.- Una carambola en la que estuvieron involucrados al menos cinco vehículos provocó un fuerte congestionamiento vial la mañana de este sábado 3 de octubre sobre el bulevar Rosas Magallón.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en dirección de Playas de Tijuana hacia la 5 y 10, donde varios automóviles terminaron impactándose entre sí.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Entre las unidades involucradas se encontraban un Nissan rojo, un Nissan blanco de modelo reciente, un Chrysler, un Ford Fusion y un Toyota.

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Un frenado repentino habría provocado el choque

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar.

Esta maniobra habría provocado que los conductores que circulaban detrás no alcanzaran a detenerse a tiempo, generándose una serie de impactos entre las unidades.

La carambola ocasionó tráfico intenso en el bulevar Rosas Magallón, principalmente para quienes se dirigían hacia la zona de la 5 y 10.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Bomberos y Cruz Roja acudieron al lugar

Debido a la cantidad de vehículos involucrados, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Elementos de Tránsito de la Policía Municipal y peritos permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.