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Carambola de cinco vehículos provoca caos vial en Tijuana

El accidente ocurrió sobre el bulevar Rosas Magallón rumbo a la 5 y 10; pese a lo aparatoso del choque múltiple, no se reportaron personas lesionadas.

Carambola de cinco vehículos provoca caos vial en Tijuana

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Tijuana, Baja California.- Una carambola en la que estuvieron involucrados al menos cinco vehículos provocó un fuerte congestionamiento vial la mañana de este sábado 3 de octubre sobre el bulevar Rosas Magallón.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en dirección de Playas de Tijuana hacia la 5 y 10, donde varios automóviles terminaron impactándose entre sí.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Entre las unidades involucradas se encontraban un Nissan rojo, un Nissan blanco de modelo reciente, un Chrysler, un Ford Fusion y un Toyota.

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Un frenado repentino habría provocado el choque

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar.

Esta maniobra habría provocado que los conductores que circulaban detrás no alcanzaran a detenerse a tiempo, generándose una serie de impactos entre las unidades.

La carambola ocasionó tráfico intenso en el bulevar Rosas Magallón, principalmente para quienes se dirigían hacia la zona de la 5 y 10.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Bomberos y Cruz Roja acudieron al lugar

Debido a la cantidad de vehículos involucrados, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

De acuerdo con información preliminar, un vehículo que circulaba por la zona habría frenado repentinamente y posteriormente se retiró del lugar. Foto: Cortesía / Border Zoom

Elementos de Tránsito de la Policía Municipal y peritos permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

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