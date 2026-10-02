Más de 300 mil millones de ciberataques al año: CICESE advierte sobre el riesgo de la IA y cómo proteger tu identidad

Paniagua Chávez, señaló que la transformación digital también ha modificado la manera de realizar investigación, generando riesgos cada vez más complejos. Foto: Cortesía

Especialistas advirtieron que el uso de inteligencia artificial permite generar amenazas digitales más rápidas y creíbles, mientras las vulnerabilidades son detectadas cada vez más tarde.

Ensenada, B.C.- Las vulnerabilidades en los sistemas digitales son detectadas cada vez más tarde, mientras que el uso de inteligencia artificial permite generar amenazas más veloces y creíbles, advirtieron especialistas durante la onceava edición del Foro de Ciberseguridad del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese).

El ingeniero Alejandro Martínez, director de operaciones en CenSystems, explicó que en 2019 un equipo de cómputo podía detectar una vulnerabilidad 63 días antes de que ocurriera, mientras que para 2023 ese periodo se redujo a cinco días.

Actualmente, señaló, los equipos pueden notificar una vulnerabilidad hasta siete días después de que ya ocurrió, lo que representa un cambio en la capacidad de respuesta ante las amenazas digitales.

Inteligencia artificial acelera amenazas digitales

A esto se suma el uso de agentes automatizados con inteligencia artificial, que permiten que las amenazas sean más rápidas y creíbles, debido a que los mensajes fraudulentos pueden estar mejor redactados.

Martínez planteó cinco acciones para mitigar rápidamente los incidentes provocados por mensajes fraudulentos: verificar por otro canal la información que se solicita, blindar la identidad, hacer lo básico del trabajo sin excusas, gobernar los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan y detectar y ensayar protocolos de respuesta.

En el caso de las instituciones, recomendó utilizar herramientas de última generación, mantener un monitoreo permanente y emplear la doble autentificación para reforzar la protección de la información.

Ciberseguridad también implica responsabilidad

La directora general del Cicese, Carmen Paniagua Chávez, señaló que la transformación digital también ha modificado la manera de realizar investigación, generando riesgos cada vez más complejos.

“La ciberseguridad no es solo hablar de tecnología, sino también de valores, como la responsabilidad, para una institución como la nuestra, la ciberseguridad debe entenderse como una parte integral de nuestra práctica científica”, expresó.

Durante el foro también se expuso que la reducción de la brecha digital ha incrementado la exposición de la población a amenazas, fraudes y extorsiones. De acuerdo con el INEGI, en 2024 el 83 por ciento de las personas en México tenía acceso a internet y durante ese año se registraron más de 324 mil millones de ciberataques en el país.

Como parte de las acciones de protección, personal de las direcciones de Ciberseguridad y Telemática impartió pláticas dirigidas al personal académico, estudiantil y administrativo del Cicese, además de talleres para especialistas en ingeniería de protocolos de seguridad.