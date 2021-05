PlayStation: no te pierdas el fin de semana gratuito multiplayer y las ofertas

Days of Play: el evento que celebra la comunidad de PlayStation en la que los jugadores pueden participar por premios exclusivos con sólo jugar y obtener trofeos ya sea en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Este evento ya se encuentra en marcha desde el 18 de mayo y a la hora de escribir estas líneas, la comunidad se encuentra en un 27% de cara a la meta propuesta para la primera fase. Y como para hacer más atractiva la propuesta de la celebración, PlayStation anunció los días en los que tendrá lugar la disponibilidad gratuita del servicio online para que los jugadores puedan utilizar funciones que sólo están disponibles con PlayStation Plus, indica Infobae.

Las jornadas indicadas son el 22 y 23 de mayo, días en los que el servicio online será gratuito. Esto permitirá jugar a través de internet en diversos títulos competitivos como FIFA 21, Call of Duty Black Ops: Cold War, GTAV Online, Overwatch, Minecraft y FIFA 21, entre otros. Esta característica estará habilitada tanto para los usuarios de PlayStation 4 como de PlayStation 5. Por otro lado, PlayStation anunció una serie de descuentos en juegos de PlayStation 4 con hasta un 50% de ahorro, mientras que en PlayStation 5 el ahorro llega a un 18%.

La Cámara HD de PlayStation 5 también tiene importantes descuentos: se trata de la versión de nueva generación de la cámara de la consola que permite grabar video a 1080p de resolución y que posee además funciones de lente gran angular gracias a su sistema de doble cámara. Cabe mencionar que las ofertas aplican sólo en distribuidores oficiales, por lo que su disponibilidad puede variar según el stock en cada caso particular.

Ofertas en juegos

Los juegos seleccionados de PlayStation 4 para esta ronda de ofertas son: Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, MLB The Show 21, Death Stranding, Sackboy: Una Gran Aventura, The Last of Us Part II y una Selección de títulos PlayStation Hits (The Last of Us Remastered, God of War, Gran Turismo Sport). Lo interesante de esta propuesta son las actualizaciones que recibieron muchos de estos juegos. The Last of Us Part II, God of War o incluso Ghost of Tsushima son de PlayStation 4, pero ya cuentan con actualizaciones que aprovechan la potencia de PlayStation 5 mejorando ampliamente su rendimiento.

En el caso de PlayStation 5, los juegos seleccionados son: Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Una Gran Aventura y The Nioh Collection. Durante el evento de Days of Play también se podrá acceder a ofertas a través de PlayStation Store con fecha a confirmar para juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero también en suscripciones a servicios como PlayStation Plus. Por esto es recomendable visitar periódicamente la web de PlayStation para estar atento a las nuevas rebajas, además de seguir de cerca el progreso de cada una de las fases de la celebración. Las ofertas anteriormente mencionadas estarán disponibles a partir del 26 de mayo.

Days of Play es el evento comunitario que PlayStation celebra desde hace años. Los jugadores que participan se unen para cumplir metas comunitarias que tienen como objetivo principal jugar la mayor cantidad de juegos posible y ganar la mayor cantidad de trofeos posible. En esta edición del evento, los premios se dividen en temas exclusivos para PlayStation 4 y avatares para la cuenta de PSN, que se pueden utilizar en la mayoría de las consolas de Sony. Cada etapa del evento -en este caso son tres- tiene distintos requisitos en cuanto al puntaje referido a los juegos y trofeos, así como también objetivos de bonificación que en el caso de cumplirlos, habilitan más premios.