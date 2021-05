Steam ya tiene página para juegos de PlayStation, filtró un dato

Desde hace tiempo PlayStation está llevando algunos de sus títulos first-party a PC, sea en lanzamiento simultáneo o después de que el juego primero llegó a alguna consola PlayStation.

Por ejemplo, Predator: Hunting Grounds, lanzado en abril de 2020, llegó al mismo tiempo a PlayStation y PC, mientras que Horizon Zero Dawn llegó primero a PlayStation 4 en febrero de 2017 y luego en agosto de 2020 en PC, y Days Gone salió en PlayStation en abril de 2019 y en PC en este mayo de 2021.

La estrategia de Sony de expandir las audiencias de PlayStation seguirá su curso, tanto así que en este momento Steam ya cuenta con una página dedicada a PlayStation Studios, indica Unocero.

“PlayStation Studios es el hogar del desarrollo de los estupendos juegos de inmersión de Sony Interactive Entertainment, incluyendo algunos de los títulos más populares y aclamados por la crítica en la historia del entretenimiento”, dice la página de Steam.

Tarde o temprano la plataforma tenía que dedicar un espacio oficial para PlayStation y la aparición de este perfil en realidad no toma por sorpresa. Sin embargo, hay un dato que llama la atención y que incluso podría ser tomado como una filtración accidental.

Catálogo con 26 registros

En el home del perfil de PlayStation Studios es posible consultar que hasta el momento el catálogo está integrado por 26 registros, perteneciendo cinco de ellos a juegos y 21 a DLCs.

Los juegos son Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Guns Up!, Everybody’s Gone to the Rapture y Helldivers: Dive Harder Edition.

Pero si se consulta la pestaña “Acerca de”, el sitio redirige a una página en la que viene especificado que el catálogo de PlayStation Studios está integrado por 44 juegos.

Desafortunadamente no es posible ver de qué juegos se trata, pero esto sin lugar a dudas puede ser tomado como un anticipo (o una filtración accidental) de que los planes de PlayStation con PC son ambiciosos y contemplan un amplio abanico de lanzamientos a mediano o largo plazo.

Esta información a su vez podría tomarse como reforzamiento de las recientes declaraciones de Hermen Hulst, líder de PlayStation Studios, quien adelantó que en este momento hay por lo menos 25 títulos first-party en desarrollo, de los cuales casi la mitad son IPs completamente nuevas que vienen de distintas regiones del mundo.

El juego más reciente de Sony Interactive Entertainment es Returnal, creado por el estudio finlandés Housemarque y lanzado originalmente en PlayStation 5 en abril de 2021.