Cómo activar las "respuestas automáticas" en WhatsApp Business

Una las funciones de WhatsApp que no requiere la instalación de software desarrollado por terceros, permite activar las respuestas automáticas en tu celular Android o iOS.

De acuerdo con La República, las versiones modificadas de WhatsApp, como WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, GB WhatsApp, entre otras, tienen varias funciones adicionales que la app original no tiene. Una de estas opciones son las "respuestas automáticas" que permiten a la aplicación contestar por ti cuando no puedas hacerlo.

Si deseas tener esta función en tu smartphone, pero no quieres instalar versiones piratas de WhatsApp por temor a que vengan con virus o que baneen tu cuenta, debes saber que hay una forma de realizarlo sin tener que recurrir a softwares desarrollado por terceros.

WhatsApp Business es una app de mensajería instantánea que es muy parecida a la original, solamente que está dirigida a empresas o pequeños negocios. Entre sus principales atractivos están funciones como las respuestas automáticas.

Gracias a esta función, los usuarios de WhatsApp Business pueden responder los mensajes de sus clientes cuando se encuentran fuera de su horario laboral.Es importante mencionar que esta versión es oficial y pertenece a la misma Meta, así que no tendrás problemas si la instalas en tu celular Android o un iPhone de Apple.

Para activar respuestas automáticas en WhatsApp Bussines sigue estas instrucciones:

Instala WhatsApp Business en tu celular e ingresa al ícono de ajustes Selecciona la opción herramientas para la empresa y después mensajes de ausencia Pulsa el ícono de añadir y oprime mensaje para introducir tu respuesta automática Considera que solamente se admiten mensajes de texto y emojis (no archivos multimedia: fotos o video) Toca guardar para que se conserven los cambios.

Con información de La República.