Dracónidas iluminarán el cielo de octubre: cuándo y dónde observarlas en Baja California

La lluvia de meteoros estará activa del 6 al 10 de octubre y tendrá su mayor actividad durante la noche del 8 al 9; Baja California tendrá oportunidad de observar el fenómeno si las condiciones del cielo lo permiten.

Mexicali,B.C.- La lluvia de meteoros Dracónidas llegará al cielo de octubre y podrá observarse desde México, incluida Baja California, durante los próximos días, con su periodo de mayor actividad entre la noche del jueves 8 y la madrugada del viernes 9 de octubre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), las Dracónidas estarán activas del 6 al 10 de octubre y tendrán su máximo el 9 de octubre. El mejor momento para observarlas será durante el anochecer, cuando el radiante de la lluvia se encuentre en una posición favorable en el cielo.

¿Qué son las Dracónidas?

Las Dracónidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa la zona de partículas y restos de polvo que dejó a su paso el cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Cuando estos pequeños fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad, se calientan y producen los destellos luminosos que desde el suelo pueden observarse como estrellas fugaces.

El nombre de esta lluvia proviene de la constelación de Draco, el Dragón, dirección en la que aparentemente se originan los meteoros. Sin embargo, las estrellas fugaces pueden aparecer en distintas zonas del cielo y no es necesario localizar la constelación para poder observarlas.

¿Cuándo podrán verse las Dracónidas en 2026?

La actividad de las Dracónidas se extenderá del 6 al 10 de octubre, aunque la mejor oportunidad para observarlas será durante la noche del 8 de octubre y las primeras horas del 9 de octubre.

El fenómeno tendrá una actividad relativamente moderada. Para 2026 se esperan alrededor de cinco meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cantidad que pueda observarse dependerá de la ubicación, la contaminación lumínica y las condiciones meteorológicas.

Una ventaja este año será la poca iluminación de la Luna. La Luna nueva ocurrirá el 10 de octubre, por lo que su brillo será reducido durante las noches cercanas al máximo de las Dracónidas.

¿Se podrán ver desde Baja California?

Sí. Al tratarse de una lluvia de meteoros favorecida en el hemisferio norte, Baja California se encuentra en una región adecuada para intentar observar las Dracónidas.

En ciudades como Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, la principal recomendación será alejarse, en la medida de lo posible, de las zonas con mayor iluminación artificial.

Para quienes se encuentren en Mexicali, por ejemplo, los sitios alejados de las luces de la ciudad pueden ofrecer mejores condiciones que las zonas urbanas, siempre que el cielo permanezca despejado.

¿A qué hora ver las Dracónidas?

A diferencia de otras lluvias de meteoros que suelen ser más favorables durante la madrugada, las Dracónidas destacan porque pueden observarse mejor durante las primeras horas de la noche.

La recomendación para el 8 de octubre es salir después del anochecer y permanecer varios minutos observando el cielo. El radiante se localiza en dirección de la constelación de Draco, pero los meteoros pueden cruzar diferentes partes de la bóveda celeste.

¿Se necesita telescopio?

No. Para observar las Dracónidas no es necesario utilizar telescopio ni equipo especializado.

Lo más importante es buscar un lugar con cielo despejado, poca contaminación lumínica y una vista amplia del firmamento. También se recomienda evitar mirar constantemente el teléfono celular, ya que la luz de la pantalla puede dificultar que los ojos se adapten a la oscuridad.

Las Dracónidas suelen ser una lluvia de meteoros modesta, por lo que no necesariamente se observará una gran cantidad de estrellas fugaces. Sin embargo, en ocasiones anteriores esta lluvia ha registrado incrementos importantes en su actividad. Para 2026 no se prevé un estallido extraordinario.

Así que, si las condiciones del cielo lo permiten, la noche del 8 de octubre será una de las mejores oportunidades para salir a observar las Dracónidas desde Baja California y otros puntos de México.