Las Dracónidas podrán verse en Sonora desde el 6 de octubre y su mejor momento será al anochecer del día 8, sin necesidad de telescopio

Las Dracónidas podrán observarse desde Sonora si el cielo está despejado y hay poca iluminación artificial. FOTO: PIXABAY

La poca luz lunar favorecerá la observación, mientras que la nubosidad y las luces de la ciudad pueden dificultar el avistamiento.

HERMOSILLO, Sonora.- La lluvia de meteoros Dracónidas estará activa del 6 al 10 de octubre de 2026 y podrá observarse desde Sonora si el cielo está despejado y hay poca iluminación artificial. Por su ubicación en el hemisferio norte, el estado se encuentra dentro de la región favorable para buscar estos destellos.

El mejor momento para observarlas será al anochecer del jueves 8 de octubre, según Star Walk. A diferencia de otras lluvias de meteoros, las Dracónidas se aprecian mejor durante las primeras horas de la noche, por lo que no será necesario esperar hasta la madrugada ni utilizar telescopio.

CUÁNDO VER LAS DRACÓNIDAS EN SONORA

Las Dracónidas forman parte de los eventos astronómicos de octubre de 2026. Para planear su observación, las fechas principales son:

Inicio de actividad: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Noche recomendada en Sonora: jueves 8 de octubre, después de la puesta del sol.

jueves 8 de octubre, después de la puesta del sol. Fin del periodo de actividad: sábado 10 de octubre.

La referencia internacional sitúa el máximo entre el 8 y el 9 de octubre. Para México, la recomendación de Star Walk es comenzar al anochecer del día 8.

QUÉ CONDICIONES SE NECESITAN PARA OBSERVARLAS

La ubicación de Sonora permite buscar el fenómeno, pero la visibilidad dependerá del cielo y del lugar de observación.

En un comunicado del 21 de septiembre sobre los fenómenos astronómicos del otoño, Pablo Armando Loera González, encargado del Área de Astronomía, señaló que su observación requiere cielos despejados y poca nubosidad, según la Universidad de Sonora.

Por ello, la posibilidad de ver meteoros en Hermosillo u otros municipios dependerá de las condiciones que haya esa noche. La presencia de nubes o luces intensas puede impedir distinguir los destellos más tenues.CÓMO VER LA

LLUVIA DE METEOROS SIN TELESCOPIO

Para observar una lluvia de meteoros conviene buscar un sitio alejado de la iluminación urbana y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Para las Dracónidas, se recomienda:

Elegir un lugar con poca contaminación lumínica .

. Buscar una vista amplia del cielo, con pocos obstáculos.

Dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Observar a simple vista y esperar con paciencia.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España, los instrumentos ópticos pueden reducir el campo de visión. Aunque los meteoros parecen surgir de la constelación del Dragón, pueden aparecer en distintas partes del cielo.

CUÁNTOS METEOROS SE ESPERAN ESTE AÑO

Star Walk estima alrededor de cinco meteoros por hora bajo condiciones ideales durante el máximo. Esta cifra no garantiza que cada observador vea esa cantidad, pues influyen la oscuridad, la nubosidad y la posición del radiante.

La fina Luna menguante favorecerá la observación al aportar poca luz al cielo. Aun así, se espera una actividad moderada en cantidad, por lo que será necesario dedicar tiempo al avistamiento.

POR QUÉ SE LLAMAN DRACÓNIDAS

El nombre proviene de Draco, la constelación del Dragón, donde se ubica el punto del que parecen salir los meteoros.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa partículas desprendidas del cometa 21P/Giacobini-Zinner. Al entrar en la atmósfera terrestre, estos fragmentos producen los destellos conocidos como meteoros o estrellas fugaces, según el Instituto Geográfico Nacional de España.