Propone AMLO a Yaquis dejar de cobrar en bloqueos de “Cuatro Carriles”

TORÍM, Sonora (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la tribu Yaqui terminar con los bloqueos en la carretera federal número 15 a cambio de darles dinero para obras.

Tenemos que buscar el acuerdo y Alfonso (Durazo Montaño) nos va a ayudar a hablar con los compañeros a ver cuánto es lo que obtienen, se los damos para obras”, dijo.

AMLO ejemplificó con toma de casetas en Guerrero

Durante su visita al pueblo de Torím para revisar avances en el Plan de Justicia Yaqui, el mandatario ejemplificó con el caso de los normalistas de Ayotzinapa, quienes toman casetas de cobro en Guerrero.

“Como les dije a los jóvenes de la escuela rural normal de Ayotzinapa que tomaban las casetas, si lo hacen porque les falte dinero para sus estudios y son ustedes pobres, porque a todos les damos becas, pero no usemos la fuerza, que no haya violencia, porque los conservadores quieren que actuemos como ellos, que reprimamos y eso no lo vamos a hacer”, indicó.

López Obrador recordó la propuesta que hizo ayer a los Seris de dejar de otorgar permisos de caza de borrego cimarrón a cambio de recursos.