FOTOS Y VIDEO: En Baviácora Sonora, se sienten orgullosos de ser chiltepineros

BAVIÁCORA, SONORA.- La bonanza que ha traído a Baviácora la siembra y cosecha de chiltepín ha generado no sólo empleos y reactivación de la economía, sino orgullo, esperanza y un sentido de identidad entre los pobladores.

...Es el primer año que lo hacemos (la siembra de chiltepín), pero con la ayuda bendita de Dios nos ha ido bien, nos está yendo bien”, comentó Miguel Ángel Benítez.

Miguel Ignacio Benítez

Miguel Ignacio Benítez es uno de los jóvenes entusiasmados con la siembra del chiltepín porque es una nueva opción de trabajo y asegura que esta actividad hará que los jóvenes permanezcan en el pueblo y se acreciente el orgullo de ser de aquí.

Enamorados nos sentimos de esto porque son un orgullo estas tierras, que de aquí provenga porque el chiltepín, se da en ciertos lugares, pero la mayoría del chiltepín que se da a nivel mundial proviene de aquí de Baviácora y del Río Sonora”, señaló.

Alejandro Corrales Félix

Alejandro Corrales Félix, de 28 años, también cultiva la planta y además ha recorrido el Río Sonora para censar el número de productores y promover una denominación de origen de este producto.

Él fue ganador del Premio a la Filantropía Sonora 2017 en categoría a Persona por implementar programas en Baviácora que ayudan a jóvenes a alejarse de las drogas y la violencia para que tengan una mejor calidad de vida.

Estamos visitando a los productores de chiltepín del Río Sonora, específicamente, uno con la intención de generar la denominación de origen que nos pertenece porque aquí en la Sierra es donde se da el chiltepín, nace naturalmente”, manifestó.

El ingenio de Alfonso López, señaló, hizo posible la prevalencia del chiltepín porque el silvestre estaba siendo extraído de manera desmedida por los recolectores además que las frecuentes sequías hacían que cada temporada escaseara.

En este año Alejandro Corrales Félix ha visitado a cerca de 100 productores desde Mazocahui hasta Arizpe, y espera visitar otros 100 en busca de crear una unidad para modelar un precio.

Calcula que hay 400 hectáreas de siembra del chile en el Río Sonora, lo que significa una producción de entre 5 y 6 millones de litros en toda esta región.

La mayoría de la gente pasaba por ahí, por donde sembraba y nomás movía el sombrero, negando lo que estaba haciendo... ahora ya no me dicen nada”, comenta Francisco Alfonso López.

Francisco Alfonso López

SIEMBRA DE CHILTEPIN GENERADORA DE EMPLEOS

José Verdugo comenta que con la siembra de chiltepín se han generado muchos empleos para la región.

Jonathan Gautrin, productor de chiltepín

... pues sí, hemos estado generando bastante empleos, digo yo, si no fuera porque se descubrió la siembra del chiltepín pues, ¿cómo estuviéramos en el río?”, indicó.

Por su parte Jonathan Gautrin, productor, dice que comenzó con dos piscadores, ahora tiene 25 y va necesitar contratar entre 50 ó 60 personas más para poder piscar todo lo que tiene sembrado.

La siembra ha venido a cambiar la economía de Baviácora y de los pueblos del Río Sonora.

LO MALBARATAN

Los compradores, explicó, han hecho ofertas muy bajas para adquirir el producto y han tenido que venderlo en extremo barato para que no se les acumule.

“Si no nos ponemos de acuerdo en el precio los productores, pues nos vamos a andar ‘dando

balazos en los pies’ juntos. Ahora en el Río Sonora es donde pues originalmente se da el chiltepin, de ahí es su origen y su natal”, manifestó.

Al estar unidos los agricultores se podrían compartir conocimiento sobre cómo mantener una planta saludable.

“Ahorita andamos solos los chiltepineros, como es un negocio nuevo, como es una siembra nueva, muchas veces desconocemos muchas cosas, qué herramientas usar... ocupamos contagiarnos y si no hacemos este tipo de cosas no vamos a poder aspirar a mejorar nuestro negocio”, expuso.

Los jóvenes se quedan a estudiar y a trabajar, los adultos ganan su dinero en la pisca e incluso los niños pueden laborar, indicó.

Ahora los jóvenes que no tenían empleo y personas adultas se le puede ver piscando.

“... Vengo, saco unos cinco litros y ya me voy, desde la 5:00 de la mañana me vengo para acá”, José Francisco Maldonado, trabajador en la pisca.

“Me siento a gusto porque es dinero mío, y ya no le pido a mis papás. me vine a piscar por un primo que me invitó. el primer día que vine pues sí me enchilé”, recordó Casandra Herrera.





BUSCA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Una denominación de origen del chiltepín en el Río Sonora, aseguró, vendría a detonar la economía en la región además de hacer un lugar exclusivo para su siembra, ya que la suma de los productores son 400 hectáreas, las cuales no son nada con las mil hectáreas que tiene un solo agricultor en el Valle de Guaymas.

Los países, los estados y municipios que tienen denominación de origen, tienen turismo, servicios, ya podrías venir a un hotel con concepto de chiltepín, ojala que alguien lo haga, con postres, comidas, con chiltepín, nosotros queremos lanzar todo eso”, comentó.

Respecto a la contaminación del Río Sonora, Alejandro Corrales explicó que esta región se dio a conocer en el mundo por este hecho, pero ahora quieren cambiar eso para que los reconozcan como gente contenta y chiltepinera.

El trabajo que han hallado los pobladores en este chile le ha dado seguridad a las familias del lugar para la alimentación y les da perspectiva de un mejor futuro.

Si usted desea agremiarse a los productores del chiltepín pueden contactarse vía Facebook a “Alejandro Corrales Félix” y en Instagram en “Alejandro.Fe”.

“ES MUY BUENO TODO ESTO”: PISCADORA DE 81 AÑOS

Otras de las personas que resalta entre los cultivos de chiltepín es Sara Contreras, de 81 años, quien vive en el Municipio de Baviácora.

Su cabellera blanca es fácil de distinguir entre los verdes cultivos del “oro rojo sonorense”, mientras pisca entre las matas que son un poco más grandes de altura que ella.

“Es muy bueno todo esto, siquiera estamos agarrando dinerito. Yo tengo mis animales y allá tengo la casa, les doy comida a la vaca, al caballo, al borrego, gallina, cochi, de todo tengo”, comentó.

• Sara Contreras trabaja con mucho entusiasmo en la recolección del chiltepín.

A pesar de que Sara se encarga de alimentar al ganado en su casa, no obtiene una paga por esto, sólo la ayuda económica que le dan sus hijos.

La temporada de chiltepín se ha convertido en época de bonanzas para los adultos mayores que buscan los lugares cultivos que están debajo de los árboles para trabajar.

Ahorita tengo sembrado flores para ganar, tengo muchas coronas que tengo que hacer y ya con el chiltepín es más trabajo”, contó.

En un día logra llenar de cuatro a cinco recipientes de litro y asegura que sólo trabaja entre horas, incluso tiene la oportunidad de ir a comer y regresar en las tardes para continuar, logrando obtener una ganancia de 250 pesos por día.

ELABORA RICAS TORTILLAS CON SABOR A CHILE

Hay pobladores que no se dedican a la pisca de chiltepín y tampoco tienen parcela de siembra, pero se ven beneficiados con este picante para sazonar sus productos.

Uno de estos casos es Berta Alicia Quijada Cruz, de 46 años, quien elabora tortillas de harina tipo “gorditas”, con una receta tradicional al amasarla con leche bronca, y hace dos años la empezó a mezclar con chiltepín.

Recordó que un alcalde promovió la Feria del Chiltepín para que se usara en otros productos típicos regionales.

Y como yo elaboro las tortillas y las salsas, pues se me ocurrió las tortillas con chiltepín y se hizo nada más para esa ocasión, que yo hice mis tortillas normales, hice para muestra, una chiquita con quesadilla”, relató.

• Berta Alicia Quijada añadió chiltepín para elaborar ricas tortillas que vende.

La tortilla quedó en el gusto de las personas y la siguieron solicitando, comentó, que incluso la ha enviado a otros lugares del mundo como son Hawai, República Checa, España y a Francia.

“Pero yo seguí haciendo la tortilla, pero esa nada más la hago cuando me la piden porque me sale un poquito más cara, pero se vende mucho”, contó.

El paquete de tortillas “gorditas” tiene un costo de 35 pesos y puede solicitarlo vía Facebook en “Productos y Tortillas Betty”.