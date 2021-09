Choque Sonoyta-SLRC: Pasajeros de autobús viven una pesadilla en la carretera tras accidente

El tiempo que transcurrió entre el impacto y la llegada de los servicios de emergencia pasó volando para Rosalío García.

El hombre de 67 años ni siquiera sentía el dolor de las lesiones que tenía en la espalda y un brazo por los golpes de los asientos que se zafaron de su base cuando sobrevino el accidente: Estaba afanado en ayudar a salir de entre los restos del camión de pasajeros a su familia. Una descarga de adrenalina le permitió sacar a su esposa, a su hija y a su nieta, así como a otros viajeros.

Rosalío García

pasajero

Al principio no me dolió nada, quería ayudar a todos () Estábamos ahí solos, en plena oscuridad de la noche y con filas de tráilers de un lado y del otro, porque el camino quedó cerrado, comentó.

En cuanto pasó todo empezamos a gritar: ¡Sandrita! (su nieta), ¡Maco! (su prima política), pero no nos respondían, contó su señora, María de los Ángeles Aldaco, también de 67 años. Mi esposo nos ayudó a salir por las ventanas junto con unos traileros que se pararon a ayudar con una cobija nos bajaron y él fue quien encontró a mi nieta.

La angustia sobrevino al ver a sus familiares heridos, con cortaduras, lesiones, fracturas... Su nieta, Sandra Paola, comenzaba a tener síntomas de hipotermia y su hija Rocío del Carmen presentaba una herida en el rostro. Los paramédicos les brindaron los primeros auxilios y se las llevaron a San Luis Río Colorado.

Veinticinco personas resultaron heridas y trece fallecieron por el trágico percance en el que estuvieron involucrados tres vehículos -un autobús de la línea Interbus Expreso, un tráiler Kenworth y un tráiler Freighliner- en la carretera internacional número 2, tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado.

María de los Ángeles Aldaco,

pasajera

Mi hija (Rocío) venía despierta. Vio el tráiler sin luces y cargado como con Gatorade; el chofer le quiso sacar la vuelta, pero ya teníamos el tráiler de frente y unos rollos de lámina se metieron al camión, relató María de los Ángeles.

Quedaron untados los cuerpos, de adultos, de niños todo lo de adelante (del autobús), no quedó nada, recordó.

Habían salido de Navojoa con destino a Mexicali, donde tendrían un festejo familiar por el cumpleaños de uno de sus parientes. Ahora, Rosalío y su familia se encuentran preocupados también por la desaparición de sus maletas, en las que llevaban documentos importantes, así como sus pertenencias.

INSOMNIO

Me habló en la noche y me dijo: No puedo dormir, hermana. María Valenzuela Esquer recordó las palabras de Maclovia, su hermana, una enfermera recién jubilada que viajaba con dos nietos de Navojoa a Mexicali y que falleció en el accidente. Tenía 52 años.

María Valenzuela Esquer

Hermana de víctima fallecida

Los niños, de 4 y 9 años, resultaron con lesiones: El más pequeño presentó una herida en el rostro que requirió cirugía y el mayor tiene afectada la columna.

Me habló una prima de Hermosillo para darme el pésame y le pregunté que si por qué, y ya me dijeron lo que había pasado, recordó.

Era un excelente hermana, una excelente abuela, una excelente madre y lamentablemente se nos fue. Venía a dejar a sus nietos aquí a Mexicali. La vamos a recordar como toda una mujer, comentó un familiar que acudió a recoger el cuerpo de Maclovia a Sonoyta.

• Angustiados, familiares esperaban ayer noticias por fuera de los centros de salud a los que fueron trasladadas las personas lesionadas, algunas en estado crítico o policontundidas y otras levemente golpeadas.

FOTOS: JAVIER GALLEGOS Y JULIÁN ORTEGA

CANSANCIO

Desde Pericos, Sinaloa, llegó a Sonoyta Evelio Ruiz para hacer una triste diligencia: Reconocer el cuerpo de su hermana Mariana.

Fue en aquel municipio que la mujer de 46 años subió al autobús de pasajeros que la llevaría a Tijuana para cuidar de un familiar que tiene una cirugía programada.

Evelio recordó la última vez que platicaron vía telefónica, cuando el camión atravesaba Ciudad Obregón.

Me dijo hermano, voy a descansar; y le dije ah, pues descansa, porque mañana tenemos mucho trabajo. Y ya me dijo descansa tú también, buenas noches. Y fue todo, compartió.

Ya queremos llevarnos el cuerpo para que descanse mi hermana, expresó otro de los hermanos de la finada.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General de Justicia del Estado había contabilizado un total de trece muertos y 25 heridos en este accidente y se encuentra investigando la sucesión de los hechos para determinar, a través de un peritaje, la responsabilidad entre los involucrados.

• De acuerdo a personal de una funeraria de Sonoyta, hasta ayer habían sido reclamados por algún familiar nueve de los trece cuerpos. Se espera que hoy se entreguen por lo menos cuatro de ellos.

FOTOS: JAVIER GALLEGOS Y JULIÁN ORTEGA

Lugar del accidente de dos trailers y un camión entre Sonoyta y San Luis Río Colorado

FOTO: ESPECIAL

SALDO DEL ACCIDENTE

PERSONAS FALLECIDAS

Barrón Barrón Omar Higinio (46 años, Mazatlán)

Ramos Ornelas Carlos Arturo (chofer del autobús de pasajeros, 31 años, Tonalá)

Téllez Sánchez Cristian Antuan(Puebla)

Sauceda Gutiérrez Rosa Amelia (57 años, Los Mochis)

Valdez Pérez Jesús Alfredo (28 años, Culiacán)

Vergara Serrano María del Carmen (48 años)

FEMENINO. Entre 40 y 50 años

FEMENINO. Entre 20 y 25 años

FEMENINO. Entre 30 y 40 años

FEMENINO. Entre 30 y 40 años

FEMENINO. Entre 40 y 50 años

MASCULINO. Entre 20 y 25 años

MENOR MASCULINO, 5 años

LESIONADOS