Choque Sonoyta-SLRC: Familiares de víctimas acuden a reconocer cuerpos

SONOYTA, Sonora.- Familiares de las personas que fallecieron en el trágico accidente ocurrido entre Sonoyta y San Luis Río Colorado acudieron a reconocer los cuerpos en el Servicio Médico Forense del municipio de Sonoyta, Sonora.

En el Centro de Salud del municipio de Sonoyta fueron atendidas más de 20 personas entre hombres, mujeres y niños que en su mayoría fueron dados de alta y los pacientes más delicados fueron trasladados a San Luis Rìo Colorado.



Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) investiga los hechos, para deslindar responsabilidades, donde más de una decena de personas perdieron la vida y 25 resultaron heridas en un accidente carretero por alcance entre tres vehículos.

Identifican doble choque tras investigación pericial

Personal de Servicios Periciales, de Caborca, Puerto Peñasco y Sonoyta, y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al kilómetro 36+800 de la carretera Sonoyta a San Luis Río Colorado, al tener conocimiento de los hechos, alrededor de las 04:50 horas.

También agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), como primera autoridad respondiente, Guardia Nacional División Caminos, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bomberos de Sonoyta y Puerto Peñasco, así como de Cruz Roja.

Los vehículos involucrados fueron un autobús Volvo de la línea Interbus Expreso, un tráiler Freighliner blanco con un semirremolque, cargado con bebidas, y otro tráiler Kenworth con dos semirremolques tipo plataformas cargado con rollos de láminas.

Choque entre autobús y tráiler deja 16 muertes en carretera Sonoyta-SLRC. | Cortesía

Presuntamente el conductor del camión de pasajeros al ir en dirección al Norte tuvo una proyección colineal con el tráiler que cargaba bebidas, el cual estaba estacionado sobre el acotamiento, proyectándose el autobús contra el segundo tráiler.

La FGJE Sonora realizó el procesamiento pericial de tránsito terrestre, que permitirá determinar, con resultados científicos, la responsabilidad de tan lamentable accidente.

Identifican a fallecidos y lesionados en accidente

Las personas fallecidas fueron trasladadas a Sonoyta, mientras que cinco personas fueron llevadas a recibir atención médica a San Luis Río Colorado, y el resto, 20 lesionados más, a diferentes hospitales de Sonoyta.

Listado de personas fallecidas:



1.- María del Carmen Vergara Serrano, de 48 años de edad.

2.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 40 a 50 años.

3.- Rosa Amelia Sauceda Gutiérrez, de 57 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

4.- Carlos Arturo Ramos Ornelas, de 31 años, originario de Tonalá, Jalisco, chofer del autobús de pasajeros.

5.- Jesús Alfredo Valdez Pérez, de 28 años, originario de Culiacán, Sinaloa.

6.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 20 a 25 años.

7.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 30 a 40 años.

8.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 30 a 40 años.

9.- Persona menor de edad del sexo masculino, no identificado, de 5 años.

10.- Persona del sexo femenino, no identificada, de entre 40 a 50 años.

11.- Omar Higinio Barrón Barrón, de 46 años, originario de Mazatlán, Sinaloa.

12.- Cristian Antuan Téllez Sánchez, originario de Puebla.

13.- Persona del sexo masculino, no identificada, de entre 20 a 25 años.

Lesionados trasladados a San Luis Río Colorado:



1- Erika Janeth López González, de 36 años, originaria de Culiacán, Sinaloa.

2.- Judith Alejandra Ramírez García, de 28 años.

3.- Natanael Sánchez Carrasco, de 3 años, originario de Culiacán, Sinaloa.

4.- Sebastián Alejandro Ramos Valenzuela, de 17 años.

5.- Sandra Paola Balderrama García, de 16 años.

6.- Adriana Yareli Leyva Cervantes, de 24 años, originaria de Guasave, Sinaloa.

7.- Jenson Espinoza Ramos, de 5 años.

8.- Rocío del Carmen García Aldaco, de 45 años.

9.- Cecilia Guadalupe Carrasco Lechuga, de 38 años, originaria de Culiacán, Sinaloa.

10.- Gilberto Amador Rábago Ruiz, de 60 años, originario de Choix, Sinaloa.

Lesionados trasladados a Sonoyta:



1.- María de los Ángeles Carba Urías, de 38 años de San Miguel, Sinaloa.

2.- Guadalupe Ibarra Urías, de 54 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

3.- Lourdes Zenaida Barreras Aguilera, de 22 años, originaria de Navojoa, Sonora.

4.- José María Carba Núñez, de 13 años, originario de Los Mochis, Sinaloa.

5.- Ramón Jacdo Espinoza, de 9 años, originario de Navojoa, Sonora.

6.- Camila Jacqueline Castillo Mora, de 13 años, originaria de La Huerta, Sinaloa.

7.- José Ramón Hernández Moya, de 6 años, originario de La Huerta, Sinaloa.

8.- María Guadalupe Moya Pérez, de 39 años, originaria de La Huerta, Sinaloa.

9.- Rosalío García, de 67 años, originario de Navojoa, Sonora.

10.- Itzel Guadalupe González Barrera, de 3 años, originaria de Navojoa, Sonora.

11.- María de los Ángeles Aldaco, de 67 años, originaria de Navojoa, Sonora.

12.- Emily Guadalupe Cruz Valenzuela, de 8 años, originaria de Navojoa, Sonora.

13.- Regina Alejandra Balderrama García, de 9 años, originaria de Navojoa, Sonora.

14.- Julia Chaparro Chaparro, de 59 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

15.- Jamie Martínez Chaparro, de 10 años, originaria de Los Mochis Sinaloa.

Para mayores informes sobre:



• Lesionados – marcar 911 y solicitar enlace al C5i de Hermosillo.

• Personas fallecidas – solicitar información con personal de la FGJE Sonora en Sonoyta al celular 6371342388.