Captura del camarón da vida al puerto de Yavaros

YAVAROS, Sonora.-Una fiesta representa el inicio de la pesca de camarón para las familias de Yavaros, pues con esta actividad se reactiva la economía y se generan empleos.

La zafra del llamado “oro rosado” inició el pasado 15 de septiembre para embarcaciones menores y como cada año es esperada por los pescadores, pues de esta actividad se benefician de manera directa e indirecta unas 3 mil familias, manifestó Martín Ramón Valenzuela Ruelas.

Salimos con todas las esperanzas de traer el sustento para nuestras familias, ojalá que sea una buena pesca”, mencionó el representante de la cooperativa Loma Parda.

El primer día se obtuvieron hasta 40 kilogramos por embarcación (en esa zona) y tallas de 16:20 y 15, detalló, lo que da buena expectativa, pero se espera que en los próximos días se incremente esta cifra.

“Eso da muy buenas expectativas, esperemos que con el paso de los días aumente la producción”, añadió, “aquí en Yavaros salen unas 2 mil 500 embarcaciones”.

LAS MUJERES

Mujeres, algunas incluso con niños en brazos, se acercan a las pangas que recién llegan cargadas de camarón para descabezar el producto.

Isabel Fausto es una mujer de 50 años de edad, que hace quince días llegó al puerto de Yavaros para trabajar descabezando camarón.

“Me vine para trabajar en la temporada del camarón, vengo sólo a eso pero no me quiero regresar porque no me quiere mi familia”, expresó la fémina mientras limpiaba y descabezaba camarones.

La cadena de producción del camarón emplea a unas mil 700 mujeres del puerto de Yavaros, quienes dependen de esta actividad.

Te puede interesar: En Huatabampo, mujeres pescadoras exigen apoyo federal

Karla Soto, originaria del puerto de Yavaros, tiene cinco años que trabaja descabezando camarón y dijo que van llenando cubetas y se les paga dependiendo la cantidad de recipientes que llenen.

“Cuando hay producto sí nos va bien, porque llenamos varias cubetas. La temporada pasada hubo poco camarón”, indicó.

El trabajo de las mujeres es igual de importante que el que realizan los pescadores pero hasta el momento no han recibido el apoyo de Bienpesca, lamentó Valenzuela Ruelas, aunque autoridades de Bienestar indicaron que el pago está asegurado y es seguro que les llegará.

UNA MONEDA AL AIRE

La pesca del camarón es una “moneda al aire”, es un albur, porque no se sabe si será rentable en cuanto a producción y si se sacará la inversión, consideró Juan Manuel Soto.

“Todos esperamos esta temporada para que nos dé algo el camaroncito, pero cada año nos va bajando, a los pescadores no nos quieren ayudar”, expresó.

Te puede interesar: Comienza la apertura de temporada de pesca de camarón para embarcaciones menores

Máximo Otero, presidente de la Federación Puerto Viejo del Paredoncito, indicó que para considerar que es una buena temporada, se deben obtener al menos 100 kilogramos por embarcación.

“La temporada pasada no salió ni para pagar las deudas, esperamos que este año sí nos vaya bien”, comentó.

En el Paredón y Paredoncito salen unas mil 500 embarcaciones en busca del “oro rosado”, apuntó, y se generan unos 2 mil empleos.