En Huatabampo, mujeres pescadoras exigen apoyo federal

HUATABAMPO.- Un grupo de mujeres pertenecientes a distintas cooperativas pesqueras se manifestaron ayer por la mañana afuera de la oficina de Pesca en Huatabampo porque aseguran que no se les tomó en cuenta para el apoyo del programa federal “Bien Pesca”.

Delia Ruiz Castro, representante de la cooperativa “Manuel de Jesús Nebuay Romero SC de RL”, dijo que no les ha llegado el apoyo a algunos y que personal de Bienestar les mencionó que no recibirán los recursos de “Bien Pesca”.

El próximo 15 de septiembre (mañana) inicia la captura de camarón y un pequeño grupo de pescadores han recibido el apoyo de ‘Bien Pesca’ con un monto de 7 mil 200 pesos, los cuales se utilizan para el equipamiento, en cambio a nosotras las mujeres, nos dicen que no seremos beneficiadas con este recurso”, añadió.

Aseguró que el mismo personal de Bienestar les comentó que tenían que escoger entre la pensión del adulto mayor o el apoyo de ‘Bien Pesca’.

Martín Preciado Bracamontes, delegado de los Programas de Bienestar del Gobierno Federal, indicó queno existe instrucción de queadultos mayores y mujeresno reciban el apoyo y todo setrató de una confusión.

“Hay una confusión, nogenerada por personal deBienestar, no sé quién les dijo que no se les daría el apoyo a los adultos mayores y amujeres, cosa que no es cierta”, abundó.

Reconoció que a algunos adultos mayores y mujeres no les ha llegado el dinero, pero se debe a un retraso y no a que no tendrán accesoa los apoyos.

Para tranquilad de esas personas, agregó el funcionario, se les pedirá el papel de verificación y realizarán unalista de los que faltan para saber a detalle a cuántos no seles ha depositado el apoyo.