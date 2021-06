“Asumo el triunfo con humildad”: Alfonso Durazo Gobernador electo en Sonora

Un llamado a la sociedad a sumarse al proyecto que encabezará desde el 13 de septiembre hizo Alfonso Durazo Montaño, luego de recibir la constancia de mayoría por parte del Instituto Estatal Electoral, que lo convierte en el Gobernador electo de Sonora.

Frente a su familia -su esposa Rocío Chávez, y su hijo Alfonso-, delineó lo que será la primera administración emanada de la alianza Morena-PT-Verde Ecologista y Nueva Alianza.

“Mi especial reconocimiento a quienes me acompañaron de principio a fin en esta etapa, mi mayor agradecimiento a cada ciudadano y ciudadana sonorense que otorgó su confianza y me respaldó con su voto. No les fallaré en el compromiso de mantenerme a su lado”, afirmó.

Ante el consejo general del INE y los dirigentes de los partidos políticos que respaldaron su campaña, Durazo Montaño se comprometió a conformar un Gobierno decente, austero y sencillo, con los pies en la tierra y de puertas abiertas.

“Creo en la política como sinónimo de servicio, no hay espacio en mí para el ejercicio cínico del poder”, dijo, “el que en mí se depositará pertenece al pueblo y yo seré un mero instrumento del pueblo para cumplir con lealtad, honor y limpieza su mandato de cambio histórico”.

Seré un gobernador honesto y comprometido y estaré metido 24 horas en la chamba. aspiraré siempre a que mi pueblo, mi gente, esté también 24 horas a mi lado porque el cambio que nos proponemos es tarea de todo un pueblo y no de un solo hombre, por capaz y comprometido que sea”.

El mensaje de quien fuera candidato de la alianza Juntos Haremos Historia fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los invitados.

Aseguró que los cambios que Sonora necesita se llevarán a cabo con estricto apego a las leyes e instituciones, dándole paso a una transición en la que se dejará atrás el autoritarismo, el abuso, la discrecionalidad y la falta de transparencia como atributos del poder público.

El Gobernador electo aseguró que su Gobierno no responderá jamás a voluntades ajenas al mandato ciudadano y que seguirá el camino que dicte el interés general.

Asumió el compromiso de combatir a fondo la larga etapa de “mapachismo” electoral que, consideró, vivió históricamente el Estado.

PROMETE LIBERTAD Y TRANSPARENCIA

Sobre el tema empresarial, afirmó que habrá libertad y se comprometió a ser un facilitador de la inversión en la entidad.

“Se acabarán las extorsiones mafiosas y la falta de transparencia para beneficiar a unos pocos, habrá auténtica y libre competencia en los contratos y obras a cargo del Gobierno del Estado”, expresó.

Durazo Montaño prometió que se acabará el Sonora “para unos cuantos”.

“Nadie será excluido de nuestro proyecto de crecimiento económico”, aseveró, “pero daremos especial atención a las clases populares y a las clases medias, sectores al que el neoliberalismo intentó despojar de su dignidad”.

No llegaremos a presumir, ni a cerrar puertas, ni a ver a los demás desde un ladrillo. Seremos empleados públicos, lisa y llanamente, al servicio de un mandato de cambio”.

La clase media recuperará progresivamente el terreno perdido, dijo, pues se dará un gran impulso a la economía social y al cooperativismo.

Invitó a legisladores electos, magistrados y jueces a reflexionar sobre la voluntad plural de cambio que ha expresado el electorado.

“Los invito muy respetuosamente a hacer historia juntos, a dejar en seis años un horizonte del que todos podamos sentirnos sinceramente orgullosos; escuchemos con atención las voces múltiples del interés público, seamos servidores del público y no del poderoso”, resaltó.

Durazo Montaño dijo será respetuoso de los trabajadores de base en el Gobierno e hizo de nuevo el llamado a la unidad y a trabajar en la transformación del Estado.

“No vengo a destruir sino a transformar. Evaluaré programas y acciones en curso, todo lo que sirva a la gente será preservado”, afirmó.

VA POR RESPALDO DE AMLO A PROYECTOS

Alfonso Durazo Montaño se reunirá mañana con el Presidente de México para darle a conocer un panorama de la situación que se vive en el Estado, así como su visión para transformar la realidad que se enfrenta hoy en día.

Manifestó que algunos de los temas a exponer serán los programas de infraestructura y carretero; y el lanzamiento del puerto de Guaymas o su conversión en “palanca” para impulsar el desarrollo de Sonora.

El Gobernador electo reveló que desde que dejó su puesto como secretario de Seguridad Pública, en octubre del 2020, sólo ha visto a Andrés Manuel López Obrador en una ocasión.

“Tuvo la atención de invitarme a desayunar y la verdad es que tengo muchos deseos de verlo nuevamente, de reencontrarme y de platicar con él, y ya habrá oportunidad de preparar debidamente todos los proyectos para ponerlos sobre su mesa y tratar de conseguir su respaldo”, dijo.