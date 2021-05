Van y le dejan perros a su trabajo, los rescata y da en adopción

HERMOSILLO, SONORA.- En el Parque La Sauceda decenas de perros son abandonados y es Francisco Gastélum, el vigilante del lugar, quien se ha dado la tarea de rescatarlos al brindarles techo y alimento en este mismo lugar hasta que alguien los adopta.

Don Francisco pasa la mayor parte del día en La Sauceda, debido a que en las mañanas trabaja para Agua de Hermosillo en el mantenimiento de algunos pozos y en la noche es quien se encarga de cuidar las instalaciones, este último cargo lo tiene desde hace 3 años.

En este tiempo, aseguró, que al año se hace responsable de al menos 50 cachorros, calcula que la mitad de los animales son nacidos en el parque de perras que se preñan y la otra mitad son canes que las personas abandonan.

Cuando llegué había dos nomás, pero ha ido creciendo, la gente no los quiere, no los aprecia, pienso yo, vienen y los abandonan ahí afuera, tengo dos negritos que fueron las últimos que me dejaron, los dejaron amarrados con alambre, ahí allá afuera, explicó.