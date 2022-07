Urgen donadores para Ania Victoria Molina Cota de 13 años 

HERMOSILLO, Son.-Familiares de Ania Victoria Molina Cota solicitan de manera urgente donadores de sangre y plaquetas para la menor de 13 años, quien la semana pasada fue ingresada de urgencias al hospital, por una recaída de cáncer.

"Ella tuvo una recaída porque el anterior médico que la vio no le puso el protocolo de quimioterapias correctamente, y tuvieron que volver a iniciarlas, pero ahora de forma diaria por una semana.

Aumentaron las quimios por mes, y en la última sesión, que fue muy larga, le bajaron las plaquetas a 33 mil, que es realmente muy poco", comentó la madre de la niña, María Jesús Cota.

Ania Victoria fue diagnosticada a inicios de este año con un extraño cáncer llamado rabdomiosarcoma, el cual contaminó parte de su columna y pelvis.

Desde entonces, constantemente ha requerido transfusiones de sangre y plaquetas para su tratamiento, pero a la familia se le ha dificultado reponerlas.

Actualmente, ya debe un total de 38 unidades al Instituto Mexicano del Seguro Social, y teme que llegue el momento en que ya no le pongan sangre a su hija, por lo que angustiada pide que le ayude.

"La verdad no me querían prestar sangre en el Seguro, porque ya tengo pendientes 38 unidades, que me han prestado en las urgencias. Yo sí intento reponerlas, pero a veces no se puede, y debe conseguir donadores, para que a la niña le vuelvan a prestar", dijo.