El joven Brayan Mendoza necesita con urgencia donadores de plaquetas B o AB positivo

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a que su tipo de sangre no es tan común, la familia de Brayan Mendoza Bojórquez pide desesperada donadores de plaquetas B o AB positivo para el menor de 13 años, pues el hospital donde atiende su leucemia no cuenta con unidades para su tratamiento.

Él necesita plaquetas o sangre B positivo; B negativo; AB positivo y AB negativo", explicó su mamá, Mayte Bójorquez, "el problema es que para su tratamiento son necesarias las plaquetas, y no se pueden tener en un banco de sangre por más que por cinco días, entonces necesitamos donadores constantemente. Anoche le pusieron una aféresis plaquetaria, pero el hospital me dijo que no hay, y necesitamos otra hoy y viernes, porque con las quimio se le bajan", dijo.