Urgen donadores de sangre para la señora María Vásquez; requiere diez unidades

HERMOSILLO, Sonora.- María Magdalena Vásquez Federico pide a los hermosillenses que le ayuden a ser operada del corazón, pues tiene ya más de dos años sufriendo de debilidad, agitación y problemas para moverse, y desea poder recuperar su vida de antes.

La mujer de 62 años empezó con problemas de corazón desde antes de la pandemia, ya que las arterías principales de este órgano se taparon por problemas de colesterol.

Para poder ser operada requiere un total de 10 unidades de sangre, pero hasta ahora no ha logrado conseguirlos, y desesperada dijo que ya no sabe qué hacer, pues cada vez tiene menos fuerza en su cuerpo, para hacer sus tareas diarias.

Me urge que donen, porque necesito la operación, de verdad es algo que muy feo por lo que estoy pasando, ya no puedo ni caminar, ni nada, estoy acostada nomas. Camino de la cama al baño y ya me estoy ahogando, no puedo ni dormir a veces, por la dificultad para respirar, esto es algo que no le deseo a nadie", compartió con lágrimas.

Aunque sus hijos, sobrinos y conocidos han querido donar, hasta ahora solo han logrado obtener las dos unidades de plaquetas.

De las 10 unidades de sangre que le solicitaron aún no tiene ninguna, y mientras no las complete, su seguridad social no puede ingresarla a quirófano.

En el Imss me dijeron que la operación me la harían en Obregón, pero para eso necesito tener las unidades de sangre, para que me programen", explicó.

PARA AYUDAR

Las personas que deseen apoyarla, pueden acudir a donar con su nombre al Banco de Sangre del Imss, ubicado en el Hospital UFM2, ubicado sobre la calle Benito Juárez, o comunicarse a los teléfonos 6311341506 y 6623395842 para más información al respecto.