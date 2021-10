Miembros de la etnia Yaqui exponen necesidades y solicitudes al gobernador Alfonso Durazo

Autoridades del Gobierno Federal, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo y las autoridades tradicionales de los 8 pueblos yaquis, se reunieron ayer como parte del seguimiento del Plan de Justicia Yaqui, y miembros de la etnia expusieron sus necesidades y solicitudes más apremiantes. Se acordó dar seguimiento a tres nuevas solicitudes de la tribu: Creación de mesas de análisis para discusión del destino de los recursos del ramo 28 y 33, que se regrese lo que corresponde a la etnia de lo recaudado del impuesto predial ejidal y que se vuelva una realidad el cobro por el derecho de vías de comunicación al pasar por territorio yaqui.

ONU lanzará cómic en lengua Mayo

Chuka y compañía buscarán proteger a los niños y preservar la lengua materna de la etnia Mayo; este personaje aparecerá en un cómic que lanzará la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), con la colaboración de la Fundación Dar Más para Sonora A. C. y el Movimiento por un Navojoa Mejor A. C. Ana Luisa Valdés Avilés, representante del asociación Movimiento por un Navojoa Mejor A. C., informó que el cómic, junto a un juego digital que está dirigido a niños, busca prepararlos en prevención de drogas y situaciones riesgosas.

Costará 2 mil 500 pesos regularizar un auto "chocolate" en frontera: AMLO

La regularización de carros “chocolate” en Baja California tendrá un costo de alrededor de 2 mil 500 pesos y el recurso será exclusivamente para “bachear” las vialidades, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Mexicali. El Ejecutivo federal inició su gira por Baja California, en el municipio de Mexicali, para inaugurar las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional (GN), en donde aprovechó para abundar detalles sobre el decreto que firmará la tarde de este sábado en Ensenada.