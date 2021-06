Sequía: Abasto de agua por parte del Acueducto Independencia para Hermosillo es solo para 20 días

HERMOSILLO.-El abasto de agua por parte del Acueducto Independencia está asegurado, sin embargo existe la posibilidad de que, en caso de no presentarse lluvias en los siguientes 20 días, se tenga problema de abastecimiento en la ciudad, señaló Sergio Ávila Ceceña.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua explicó que el no abastecer a Hermosillo es una posibilidad, pero esto no significa que la capital sonorense no tendrá agua, ya que se han previsto otras fuentes que contienen el vital líquido para los ciudadanos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hermosillo tiene muchas fuentes de agua, alrededor de 90 pozos que suministran la ciudad y se producen 375 mil metros cúbicos al día. El Acueducto es una más de esas fuentes”, enfatizó.

Ávila Ceceña explicó que el Acueducto Independencia toma agua de la presa conocida como “El Novillo”, a la cual se le realiza el trasvase de agua desde la presa “La Angostura”.

“Es una posibilidad de tantas que si no llegan lluvias y no se pudiese mantener el embalse con estas aportaciones a la presa “El Novillo”, entonces y, solo entonces, se dejaría de bombear para el Acueducto en posiblemente 20 días, pero eso no significa que Hermosillo se quedará sin agua”, reiteró.

En caso de que así sucediera, añadió el funcionario estatal que el organismo operador de Agua de Hermosillo ha previsto otras fuentes de abastecimiento para hacer frente a la situación de sequía extrema que se enfrenta en el Estado.

El vocal ejecutivo de la CEA enfatizó que, actualmente, se llevan a cabo esfuerzos por todos los niveles de gobierno para garantizar que se mantenga el nivel de las presas hasta que lleguen las esperadas lluvias.