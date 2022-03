Prepara Gobierno de Sonora rediseño de rutas del transporte urbano en Hermosillo

Transporte urbano rezagado, tiempos de esperas prolongados, unidades llenas de pasajeros en las horas pico, son algunos de los problemas que tienen los ciudadanos al tomar un camión urbano.

Lirio del Castillo, directora general del Transporte (DGT) del Estado de Sonora, comentó que el rezago en el sistema de transporte es de más de 15 años, ahora el Estado tiene un plan de rediseñar la ruta de los camiones; la última vez que un Gobierno intentó esto fracasó.

La funcionaria explicó que se auxiliará en dos cosas: El Plan de Movilidad Urbana Sustentable, un estudio realizado en el 2018, y de la participación ciudadana mediante encuestas.

Es una encuesta que estaremos replicando en estos días, es sólo un primer ejercicio y ya después sacaremos otras encuestas que vienen más en un sentido un poco más técnico como particularmente, qué ruta tomas, a dónde vas, es un proceso paulatino de consulta ciudadana”, expuso.

Son como mínimo mil 500 encuestas que se aplicarán a través de dispositivos móviles, ya sea mediante un entrevistador o que el usuario pueda contestar las preguntas de manera directa a través de la aplicación UNE.

El plan es que de dos a tres meses ya se hayan aplicado los cuestionarios, el siguiente paso será analizar la información para de manera paulatina tomar decisiones sobre el rediseño de rutas.

Explicó que la DGT tiene propuestas de rutas que mostrarán a la ciudadanía y la podrán comparar con las actuales y a partir de ahí los usuarios podrán opinar.

Es darle a la población menores tiempos de espera y menores tiempo de traslado, eso es para nosotros lo más importante, que realmente se genere un verdadero dinamismo en la ciudad, que la gente se mueva lo más rápido y espere lo menos”, comentó.

Los lugares donde Lirio del Castillo tiene planeado hacer las encuestas a partir de esta semana en curso son, la parada de camiones del Jardín Juárez, Estadio Héctor Espino y en las oficinas de la Unión de Usuarios.

Aseguró que el rediseño será paulatino, se socializará con el usuario y lo que menos se quiere es afectar a la población en sus viajes.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el 22 de marzo que las rutas del transporte urbano en Hermosillo serán reestructuradas y no habrá aumentos a la tarifa.

Esta es la primera vez en quince años que el Gobierno del Estado busca cambiar las rutas de transporte desde la implementación del sistema SUBA en 2006.

CAMBIOS PARA MEJORAR: UU

Ignacio Peinado, vocero de la Unión de Usuarios, informó que en el proceso de modificación de las rutas se debe de hacer escalonado, con una buena estrategia y que se ajuste a los cambios que requiera el usuario.

La Unión de Usuarios estará muy al pendiente de todo este proceso con ese espíritu, con esa filosofía de que el cambio de cada una de las rutas sea para mejorar las condiciones que hoy enfrenta el usuario”, explicó.

Una vez se conozcan los cambios en las rutas de transporte urbano, mencionó, la Unión de Usuarios entablará discusión con sus miembros para determinar si hay conflictos.

El líder de la Unión de Usuarios comentó que hay rutas que requieren cambios para beneficiar a las personas que abordan los camiones, sin embargo reiteró que no deben realizarse cambios sin la participación de los usuarios.

“En el momento que se inicie con el cambio de las rutas”, apuntó, “empezaremos a tomar el parecer de los usuarios y que ellos decidan si hay perjuicio o beneficio”.

Peinado Luna reiteró que cualquier cambio a las rutas del transporte público debe ser, en primera instancia, para traer un beneficio real para las personas que así lo utilizan.

Alfonso López Villa, de Vigilantes del Transporte, quien ha cuestionado más el rediseño, anticipó que las personas vayan a tomar hasta dos rutas y está planeada para beneficiar a las empresas del transporte.

Es altamente probable que nosotros hagamos algo de una manera independiente para poder comparar los resultados que tengan en ellos al dar la propuesta”, finalizó.

• Los comerciantes del Centro de Hermosillo piden que los cambios en las rutas realmente beneficien a los usuarios.

DEBEN CAMBIOS OFRECER SOLUCIÓN A LARGO PLAZO

Los cambios al transporte público que propone el Gobierno del Estado deben forzosamente mejorar la experiencia de los usuarios al abordar un camión, manifestó Rubén López Peralta.

El presidente de la Unión de Comerciante del Centro de Hermosillo comentó que estos cambios deben ofrecer una solución a largo plazo para los problemas que los pasajeros han enfrentado desde años.

Se requieren nuevas rutas y ampliación de horarios y, si se planea un incremento en la tarifa del transporte, procurar primero ganarse el visto bueno de los usuarios a través de un servicio digno”, acotó.

El 22 de marzo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que las rutas del transporte urbano en Hermosillo serán reestructuradas, pero garantizó que no habrá incremento en las tarifas.

López Peralta añadió que, para que la estrategia de reestructuración funcione, se deben implementar también tarjetas con nueva tecnología que facilite al usuario el prescindir de monedas, así como no cobrar el transborde de unidades.

USUARIOS OPINAN SOBRE EL CAMBIO EN LAS RUTAS

María Elena Rodríguez,

usuaria de tranporte



En un sondeo realizado por EL IMPARCIAL la mayoría de los Usuarios del transporte público de Hermosillo opinan que las rutas que se encuentran activas en este momento "están bien"

“Del transporte la rutas es lo único que está bien, por ejemplo, tomo la línea 14 y vivo en la colonia country club, puedo venir al centro, al seguro de la clínica 37, puedo ir a los superes del vado del río”, opina María Elena Rodríguez de 74 años.

Albino Valencia,

usuario de tranporte

Albino Valencia de 74 años comenta que las rutas están bien, y lo único malo que el ve es que van dos o tres camiones juntos en la misma ruta y no se para ninguno.

A veces van a vuelta de rueda, pero las rutas están bien, lo único malo que tienen es que son tardados”, agregó.

"SI SE VA HACER CAMBIO, QUE SE HAGA BIEN"

Usuarios comentan que de aplicarse cambios a las rutas de transporte esperan que se haga a la necesidad del usuario para que el servicio mejore.

"si se va hacer un cambio de este estilo que sea en base a las necesidades de los usuarios, no se va a valer que hagan el cambio y no correspondan a las necesidades del usuario y que ocupe cierto traslado ya no halle a los camiones de esa ruta”, dijo César Moraga usuario de 20 años.

Julio César Zamora,

usuario de transporte

Lo que vayan hacer que lo hagan bien porque es pésimo el servicio que están dando, desde que lo tiene el gobierno es pésimo. Que pasen más seguidos, con la tarifa está bien, que no recluten a choferes que se queden parados”, concluyó Julio César Zamora de 46 años.