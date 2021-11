Hermosillo: Camiones viajan retacados; llaman a aumentar unidades

El número de usuarios del transporte urbano en Hermosillo aumentó y las unidades en circulación son 270, lo que ha provocado un deterioro en el servicio, aseguró Alfonso López Villa.

El presidente de Vigilantes de Transporte A.C. comentó que mínimo en estos momentos debería de haber 310 unidades para atender un estimado de 150 mil viajes al día, es decir, faltan al menos 40 camiones para dar un servicio aceptable.

Habíamos recomendado que conforme se fueron incrementando los usuarios, porque ellos tienen la data diaria, y en base a eso irlos incrementando, indicó.

Pero no se ha dado, entonces creemos que se tiene que hacer algo porque ya es más común ver camiones llenos, sobre todo en estas épocas ya está saliendo (la gente) a sus actividades normales y hacen falta más camiones, expuso.

La lógica para evitar aglomeración dentro del transporte y que el servicio no decaiga es que la Dirección General de Transporte saque a circular el número de unidades, de acuerdo al incremento de usuarios que ellos cuentan a diario, externó.

Lo que vemos es que sigue habiendo ahí un problema de dinero, porque van a mover mayor cantidad de gente con los mismos camiones, entonces el subsidio que se pague va a ser menos, expresó.

El servicio que da el transporte urbano en Hermosillo tuvo su mejor momento en el año de requisa, dijo López Villa de acuerdo a las encuestas anuales que han aplicado, en el año 2019 la calificación fue de 7.4, en el 2020 fue de 7.2 y en el año 2021 fue calificado con 6.9.

Este sentir de un servicio de transporte en decadencia también es de los usuarios, según lo que expresó María de la Luz Andrade.

Me ha tocado que estén llenos los camiones, en la tarde y más en las horas de salida como a las 6, me ha tocado subirme a la línea 17 y la 15. No está bien que se llenen porque no hay consciencia, opinó Luis Galindo, otro usuario.