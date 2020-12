“Las cobijas no alcanzan y no nos queda más que aguantarnos”

HERMOSILLO.- María de los Ángeles González, de 47 años, sale todos los días a buscar chatarra y cobre para obtener un ingreso con el que pueda llevar alimento para su familia.

En su hogar, ubicado en la calle Girasoles esquina con Cerrada de la Salud, la joven abuela vive con sus 4 nietos y su hija en un cuarto de cartón y block, en la colonia Adolfo López Mateos. Su mayor deseo es que sus nietos no pasen frío.

Batallamos con el frío, las cobijas no alcanzan y no nos queda de otra más que aguantarnos, nos hacemos bola en una cama, sillón y colchón en el suelo para pasarla”, manifestó María de los Ángeles.

La familia ha tenido días difíciles, pues ha habido ocasiones en que no les alcanza para los pañales del bebé de 1 año.

“Es complicado cuando no tienes empleo estable, yo salgo a buscar todos los días qué traer, pero lo que más me puede es cuando no me alcanza para los pañales, tengo que pedirle uno a la vecina o a quien veo en la calle” expresó con tristeza.

Su hija también sale a limpiar casas; a pesar de las carencias María está confiada en que la situación va a mejorar.

Si usted está en posibilidades de apoyar a la familia, puede traer sus apoyos a las oficinas de esta Casa Editorial, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina número 71, en la colonia Centro.