Imprudencia es la causa principal de accidentes en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La imprudencia, el invadir el carril del conductor, no respetar los indicadores y el exceso de velocidad, fueron los principales factores que ocasionaron los 42 accidentes viales que la Policía de Tránsito Municipal registró la semana pasada, como así lo informó el responsable del Ditam.

Manuel Arvizu Quintero indicó que en la semana del 10 al 16 de octubre, el Departamento de Tránsito registró 34 choques entre vehículos, un choque con objeto fijo, dos choques con objeto colgante, cuatro atropellamientos y una salida de camino.

Detalló que como resultado de estos accidentes, 18 personas resultaron con algún tipo de lesión y dos más perdieron la vida, una de ellas fue por atropellamiento en el poblado Miguel Alemán y otra en un choque frontal, el domingo pasado, sobre la carretera 100.

¿QUÉ LOS PROVOCÓ?

Las causas que orillaron a estos accidentes, agregó, fueron la imprudencia del conductor e invadir carril, el no guardar correcta distancia con el carro de enfrente, no respetar semáforo, exceder velocidad, no respetar el indicador de alto y la imprudencia del peatón.

En los operativos de alcoholimetría realizados por el Departamento de Tránsito durante esa misma semana, Quintero Arvizu resaltó que se detectaron a 93 personas que rebasaron los límites permitidos en el consumo de alcohol.

LAS INFRACCIONES

También se elaboraron 3 mil 670 infracciones, de las cuales 757 fueron por no respetar el indicador del semáforo, 675 por estacionarse en zona prohibida, 543 por exceder los límites de velocidad y 424 por no llevar cinturón de seguridad, apuntó.

“La recomendación que hacemos en el Departamento de Tránsito es siempre respetar lo que son las normas viales, darle mucha cortesía a las personas más vulnerables en el uso de la vía pública, como lo es el peatón y lo que es el ciclista.

“Ellos (los ciclistas) también tienen que respetar las normas y se exponen a este tipo de situaciones al no seguir las reglas de tránsito, de cruzar por las esquinas o utilizar su ciclocarril”, externó.

El policía primero recomendó a los conductores respetar siempre los límites de velocidad, no distraerse con celulares o aparatos electrónicos al momento de conducir y respetar los indicadores viales, como señal de alto y semáforo.

ACCIDENTES VIALES DURANTE LA SEMANA

DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE

Total: 42

De los cuales:

34 choques entre vehículos 1 choque con objeto fijo 2 choques con objeto colgante 4 atropellamientos

1 salida de camino

CAUSAS DE ACCIDENTES:

9 Imprudencia del conductor 9 Invadir carril

8 No guardar correcta distancia con el carro de enfrente

6 No respetar semáforo 4 Exceder velocidad

3 No respetar indicador de alto

3 Imprudencia del peatón

INFRACCIONES

Total: 3 mil 670

De las cuales: