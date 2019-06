Peatones intentan "ganarle" a autos por la Rebeico

HERMOSILLO, Sonora.- Es la imprudencia de los peatones la principal causa de accidentes en el cruce de las avenidas Rebeico y López del Castillo, en la colonia Eusebio Kino; aunque el semáforo esté en verde para los automovilistas, las personas se arriesgan a cruzar, coincidieron vecinos y comerciantes.



Jesús Robles, vendedor ambulante, quien a diario se posiciona en dicho crucero, manifestó que la mayoría de los incidentes de tránsito en ese lugar son atropellamientos, porque los transeúntes intentan "ganarle" a los carros, aunque el semáforo los favorezca.



"Me ha tocado ver varios accidentes, es un crucero muy transitado y me ha tocado ver cómo se llevan a la gente, tanto la que anda a pie como los que andan en bicicleta, también se tiran queriéndole ganar a los carros.



"Pero considero que es responsabilidad de uno como peatón, porque si yo veo el semáforo en verde para el carro, no me paso; porque el del carro ve que tiene libre y viene recio, y a lo mejor está mal, pero a fin de cuentas es preferencia para él", manifestó.



Judith Cázares, vecina, coincidió en que la mayoría de los incidentes son atropellamientos y choques entre automovilistas y ciclistas, y que estos últimos son los que más se pasan el semáforo en rojo.