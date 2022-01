Hermosillo: El Periférico Oriente parece una “pista de carreras”, señalan

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las situaciones que más preocupa en la ciudad son los accidentes viales que provoca el que los conductores no respeten el límite de velocidad, particularmente en vialidades tan transitadas como el Periférico Oriente.

El pasado sábado 8 de enero, por ejemplo, un vehículo de carga pesada se estrelló contra la caseta de seguridad de una empresa, lo cual tuvo como resultado una persona lesionada.

Empleados de diversos comercios ubicados en el Periférico Oriente comentaron que una de las principales razones por la que se generan los accidentes es que los conductores no respetan los límites de velocidad ni el semáforo ubicado en calle Salamanca y dicha vialidad.

“Muchos carros, si ven que el semáforo ya va a cambiar en amarillo, le pisan al acelerador y se lo pasan… son más los carros que no respetan que los tráilers”, dijo Mario Rayas, quien trabaja en una reaccionaria frente al lugar donde se suscitó el percance.

Hay ocasiones que hay cuatro patrullas parando a quienes vienen rápido, pero nomás se van y las personas le aceleran. el problema no es tanto si hay o no señalamientos, es que no los respetan”, agregó.