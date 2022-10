Hermosillo: Para los ciudadanos resulta más complicado y costoso transportarse en la ciudad

HERMOSILLO, Sonora.- Ante las deficiencias en el servicio del transporte urbano, el uso de transporte a través de aplicaciones móviles y servicio privado ha dejado de ser una opción viable para los usuarios, debido al alza en las tarifas y la irregularidad del servicio.

Con tiempos de espera de hasta más de una hora, unidades llenas y servicio irregular, el regreso a clases presenciales vino a mostrar el servicio deficiente del transporte público, lo que provocó que usuarios optaran por nuevas formas de transportarse, pero que parecen ser ineficientes.

Según comentó Yoe Butrón, de Bukis a la calle, el sistema de transporte urbano se vio rebasado con el regreso a clases, pues las quejas de los ciudadanos han sido las mismas de siempre: Pocas unidades.

“Se mostraron muy excedidos después del regreso a clases, parecía que se olvidó cuánta gente es usuaria de transporte público”, expresó.

Caminar y utilizar la bicicleta son medios poco seguros para los ciudadanos, ante la falta de banquetas, ciclovías y sobre todo cultura vial y de respeto a peatones y ciclistas, hacen que poca gente opte por estos medios.

Laura Ochoa, usuaria del transporte e integrante de Visible Sonora, indicó que en la ciudad no hay un kilómetro continuo de banqueta en buen estado, lo que dificulta al peatón trasladarse de forma segura.

Utilizar transporte privado a través de aplicaciones es cada vez más caro, pues recalcó que no hay tarifas establecidas y estas son dinámicas depende de la demanda, además los tiempos de espera han incrementado considerablemente.

Los servicios por aplicación suben mucho sus tarifas aprovechándose que no hay un buen sistema de transporte, pero en ocasiones te pone tiempos de espera de 15 ó 20 minutos y al usuario no le conviene, además los taxis colectivos nunca han estado regulados”, recalcó.

Para Laura Ochoa la movilidad en la ciudad debe pensarse de una forma distinta, en el caso del transporte urbano ha estado a cargo del Gobierno desde hace cuatro administraciones, pero este sistema no funciona.

“Desde hace cuatro administraciones se ha dicho que no funciona, el Gobierno está a cargo de la operación y concesión de los camiones, pero cada vez es más notorio que están siendo rebasados, que el Estado regule, pero que no se encargue, esto puede ser beneficioso para todos los usuarios que haya una competencia más pareja”, dijo.

Algunos ciudadanos optan por los servicio de transporte privado a través de plataformas o taxis colectivos.

Yoe Butrón expresó que deben priorizarse otros medios como el caso de la bicicleta, proveer de infraestructura adecuada en la ciudad para que estudiantes que regresan a clases vean ésta como una opción de transporte.

“Se pueden hacer rutas de ciclovías emergentes para destinar espacios seguros para los ciclistas, como el que estaba en el bulevar Rodríguez, que piense la gente que sea otro opción salir y moverse en la ciudad en la bicicleta”, indicó.

Jorge Chan Flores Estudiante opina que el problema de los camiones es que son muy pocos, "Yo salgo a las tres de clases, y he estado hasta las cinco esperando que pase la Línea 09, porque o no pasa, o las que pasan van tan llenas que no me recogen’.

Yo entro a las siete y tengo que estar antes de las seis esperando el camión, cuando se me llega a pasar, a veces agarro Uber o Didi, pero me puede salir desde 70 a 120 pesos, de las Quintas hasta la Uni’. opina, Gabriela Araujo Pérez, Estudiante

Además ciudadanos comentan que con las inclemencias del clima los costos del transporte privado aumentan.

"Ahora con las lluvias un viaje puede salir arriba de 200 y no se me hace justo, están muy caros’. comenta Daniela López López Usuaria.

"Los camiones están muy mal, me ha tocado subirme a camiones sin aires, de los nuevos, y como vienen selladas las ventanas, se hace un horno. Es más, hasta camiones sin asientos andan circulando’, concluyó, Rogelio López Tena. Usuario del transporte

HERMOSILLENSES CUENTAN CON ESCASAS OPCIONES DE TRANSPORTE

En Hermosillo los medios de movilidad para los ciudadanos son pocos: