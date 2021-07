Hermosillo: Casa Guadalupe crea grupo de acompañamiento para egresados

HERMOSILLO.- Además de brindarles oportunidades a niños y adolescentes en situación vulnerable, Casa Guadalupe Libre ha creado un grupo de acompañamiento para jóvenes egresados de esta casa hogar.

El Grupo de Acompañamiento a Lupillos Egresados (GALE) se creó hace apenas un año, pero en este tiempo ha contactado con al menos 18 jóvenes que estuvieron en Casa Guadalupe Libre para darles un seguimiento en su vida académica, personal y profesional.

Cuando yo ingresé a Casa Guadalupe Libre me abrieron la puerta y los brazos para una segunda oportunidad de vida, me sentía como en familia, como en casa, empecé a ver las cosas diferentes, me enseñaron a valorar, respetar, persistir, indica Óscar Sandoval.