Encuentran en Casa Guadalupe el impulso para lograr sus sueños

En medio de la adversidad, Julián Alejandro y Drake Arturo encontraron en Casa Guadalupe Libre su hogar.

Julián, de 17 años, y Drake, de 13, son dos de los 20 menores que alberga la casa hogar que a lo largo de 20 años ha brindado oportunidades a menores de regresar con su familia o buscar un hogar de acogida, pero sobre todo la de desarrollar sus talentos y pasatiempos.

Drake está próximo a cumplir 14 años. Le gusta el futbol y los videojuegos, y hace cuatro años llegó a Casa Guadalupe Libre con sus dos hermanos, Jesús Ezequiel y Adrián Ricardo, de 10 y 9 años, respectivamente

Son muy buenos conmigo, son muy buenas personas, todos me caen bien. Con los demás me la llevo bien. Antes venía mi familia me gusta que me saquen, eso se me hace muy bien; hablo con mi hermana, comentó.

El sueño de Drake es ser futbolista, y ya ha participado en varios torneos; incluso en una ocasión viajó a Guadalajara.

Son muy buenos conmigo, son muy buenas personas. Todos me caen bien, expresa Drake.

UN VERDADERO HOGAR

Julián es originario de Navojoa y después de pasar por varias casas hogares, se encontró en Hermosillo con Casa Guadalupe Libre. Ahora está a punto de cumplir cinco años en el lugar.

En la casa anterior ya no podía estar por la edad estaba en Navojoa y luego fui a Ímuris, pero me permitieron quedarme aquí en Hermosillo. Mi familia es de La Paz y Navojoa, he mantenido contacto con mis tíos y estamos viendo si puedo visitarlos, dijo.

Estoy muy agradecido de poder estar aquí, aquí se siente más libre, más a gusto, y tengo muchas posibilidades. Tal vez si estuviera en otra parte no me hubieran enseñado a tocar el piano o regalado el ukelele.

Julián acaba de pasar a quinto semestre de preparatoria y su sueño es estudiar Geología o Fisioterapia. Le gusta la música: Toca el piano y el ukelele; además del tiro con arco y el rodeo.

Cuando era más niño veía una serie que trataba sobre minerales y me quedaba pegado a la televisión porque veía cómo los sacaban. Y la Fisioterapia yo ayudaba a personas mayores en otras casas hogares, les daba masajes y me gustaba mucho, relató.

Entre sus compañeros Julián es uno de los más grandes, por lo que busca enseñarle a los más pequeños a tocar el piano y despertar en ellos el amor por las artes.