El señor Buelna solicita ayuda para restaurar su casa tras incendio por cortocircuito

HERMOSILLO, Sonora.- Juan Pedro Buelna, el hombre al que se le quemó su vivienda la tarde del pasado miércoles debido a una falla eléctrica, solicita el apoyo de la ciudadanía para poder volver a rehabilitar su casa, donde ha vivido por más de 41 años.

A mí si me gustaría arreglarla, claro, es donde he vivido siempre, es mi hogar, aquí es donde me gusta estar", expresó el hombre de 66 años.