Lluvia tira el techo de Josafaht, queda con las piernas prensadas; temió por sus perritos, no a morir, relata

HERMOSILLO, Sonora.- Momentos de verdadera incertidumbre vivió Josafaht González, un hombre de 76 años de edad, cuando el techo de su casa se vino abajo por las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer.

"Empezó a llover y yo empece a sacar el agua, por que se empezó a meter, pero cuando estaba barriendo escuche que tronó fuerte el techo, casi inmediato hubo otro tronido, quise correr, pero se me vino todo abajo", contó el hombre.

"Empece a gritar 'auxilio', 'socorro', y un vecino que me escuchó me quiso ayudar, pero estaba prensado de las piernas por un ropero, y una vigueta la tenía como a 20 centímetros de la cabeza", relató.

Después de varios intentos por sacarlo, sin tener éxito, los vecinos decidieron llamar a Bomberos para que viniera a ayudar a González.

Temió por sus mascotas

En ese tiempo, el dijo no haber sentido un dolor insoportable, o miedo a morir, sino preocupación de que alguno de sus 18 perros saliera lastimado, pues estos han sido sus compañeros de vida por varios años.

"Tengo como 18 perros, son pug, french y cruzas de esas dos razas, todos chiquitos. Yo andaba preocupados por ellos, decía, nomas que no les pase nada", expresó.

Fue con una polea especial que los bomberos pudieron liberar a Josafaht y sacarlo de la vivienda ubicada en las calles Circunvalación y Belisario Moreno.

El hombre pudo salir apenas con lo que traía puesto y unas cuantas monedas, por lo que tuvo que quedarse a dormir con su hijo, mientras Protección Civil le permite ingresar de nuevo a su casa.

"Personal de Protección Civil me dijo que no podía ingresar todavía, que cerrará todo y me esperará a que ellos vengan", explicó.

"Ya nomas hagan lo que tengan que hacer, mi hijo y yo vendremos a arreglar el techo y ver que podemos hacer, porque es mi casa, es donde he vivido siempre", expuso.

El hombre mencionó necesitar apoyo con lamina, viguetas, ropa y muebles, ya que todo quedó inundado por la lluvia, o aplastado por el derrumbe.

¿Cómo podemos apoyar a Josafaht?

Acudiendo a la dirección calle Circunvalación y Belisario Moreno, en la colonia El Coloso Alto, con:

Con material de construcción.

Alimento.

Apoyo económico.

Ropa talla mediana.

Muebles.

Alimento para perro.

O bien, comunicándose al teléfono 6624571264 con Andrés González, hijo de Josafaht.