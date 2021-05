Claus Krimpe pide trabajo y apoyo para sus gatos

HERMOSILLO.- A pesar de sus problemas de salud y en ocasiones la falta de ingresos, el señor Claus Krimpe ha dado todo lo que tiene por sus gatos.

Su casa la convirtió en un hogar temporal de gatos, actualmente tiene alrededor de 26, pero ha llegado a tener más de 100 y aunque se encuentran disponibles para adopción, hay pocos prospectos y las necesidades son muchas.

Claus Krimpe padece diabetes y problemas del corazón, ha tenido tres operaciones y recientemente un pre infarto, por lo que no puede hacer muchos esfuerzos.

Su creatividad le ha permitido trabajar en decoraciones para eventos y realizar árboles o rascadores para gatos, pero el trabajo actualmente es poco y ha tenido ciertas dificultades para comprar alimento para él y los gatitos.

“Ahorita el trabajo es poco, además no puedo trabajar mucho nomás medio día, si vendiera dos rascadores a la semana, con eso la haríamos, pero no he vendido ninguno”, comentó.

A LA VENTA

Los rascadores que él mismo fabrica, tienen un valor aproximado de 400 pesos, además decora con todo tipo de material mesas para fiestas y eventos de todas las temáticas.

Y aunque en ocasiones Claus no tiene lo suficiente para su sustento, lo que más le importa son sus gatos, por lo que pide apoyo con alimento para ellos.

Yo no pido apoyo para mí, yo pido si alguien tiene un evento me contrate, si me quieren comprar los rascadores y que me apoyen con croquetas, eso sí nos urge para los gatos”, dijo.

A Claus Krimpe le preocupa el bienestar de los 26 gatos que tiene a cargo y que están disponibles para adopción.

Foto: Juan Hernández

POCOS RECURSOS

Claus tuvo un accidente y requirió varias operaciones en la columna y recibe una pensión de 800 pesos al mes que le alcanza para muy poco.

Además el año pasado en el inicio de la pandemia y la falta de trabajo tuvo que pedir un préstamo del cual tiene que pagar 400 pesos mensuales.

¡HAY QUE APOYARLO!

Si desea apoyar puede depositar a la tarjeta: