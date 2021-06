ENTREVISTA: "Hermosillo será un ‘paraíso’ para invertir y generar empleo",  Antonio Astiazarán

HERMOSILLO.- Con una mayor infraestructura pública, más seguridad, conectividad y desarrollo sustentable, Hermosillo será un “paraíso para la inversión” que permitirá generar más empleos, señala el virtual alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Tras conseguir el triunfo en la elección para la presidencia municipal de Hermosillo, realizada el domingo pasado, Antonio “Toño” Astiazarán explica que ya empezó a trabajar y se reunió ayer con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, y lo hará con otros actores políticos y organismos de la sociedad civil.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hoy inicia el cómputo de actas de las votaciones y una vez que tenga la constancia de mayoría como alcalde de la capital sonorense, que estima sería este viernes, procederá a iniciar con las autoridades municipales actuales el proceso de entrega-recepción.

Astiazarán Gutiérrez, quien contendió por la alianza Va por Sonora formada por el PAN, PRI y PRD, indica que con base en la colaboración y acuerdos compartidos en beneficio de la gente podrá trabajar con el próximo Gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño, emanado de Morena.

Aquí la entrevista.

¿Qué considera que incidió en el resultado de la alianza Va por Sonora en Hermosillo?

Antonio Astiazarán Gutiérrez (AAG): Creo que hubo tres factores que me parece que ayudaron a este resultado: En primer lugar, creo que hicimos una campaña alegre, innovadora, participativa, de la gente, en la que mi esposa Paty -que también tuvo su propia agenda- y un servidor, junto con las candidatas y los candidatos de la fórmula de Hermosillo, trabajamos de manera permanente, constante, ardua.

Dos, creo que se presentó en Hermosillo un fenómeno interesante de integración de equipos y de estructuras; recordemos que es la primera vez en la historia de nuestro Estado que tres partidos políticos que antes habían sido antagónicos trabajaron de manera coordinada y unida en torno a un propósito, que era construir esta alianza que finalmente se logró. No en todas partes se logró esta integración que sí se dio en Hermosillo tanto del PRI, del PAN y el PRD y sobre todo de organismos de la sociedad civil que se fueron sumando.

Y tres: En el Gobierno municipal actual se generó un desgaste natural quizá por la propia responsabilidad, pero sobre todo y ahorita que ya pasaron las campañas, creo que al final de cuentas la gente sí vio una falta de comunicación con el Gobierno municipal y eso se tradujo en un sentir ciudadano de abandono, y eso creo que también influyó para que tengamos un resultado como el que tuvimos.

¿Qué opina de lo dicho por la alcaldesa Célida López Cárdenas, de que aún no había ganador y de ser necesario recurriría al conteo de votos?

AAG: Creo que ella tiene todo el derecho de expresarlo, me parece que es una reacción natural que se vive en un proceso de este tipo.

Esperemos que la autoridad competente emita el fallo correspondiente; ella tendrá todo el derecho de manifestar lo que a su derecho corresponda. Es una posición que yo respeto, por supuesto, pero al final de cuentas no se trata de lo que queramos nosotros en lo personal o en lo individual, se trata de lo que la gente dijo en las urnas.

¿Qué es lo primero que hará al llegar a la presidencia municipal?

AAG: Vamos a trabajar en tres acciones inmediatas con carácter de urgente: Uno es el tema de la seguridad; hoy tuve una reunión con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y las seguiré teniendo las próximas semanas también con los otros comités ciudadanos.

El otro es el tema de la infraestructura. Estamos ya desde ahorita trabajando en temas de infraestructura que le permitan a Hermosillo contar con recursos adicionales para hacerle frente a las necesidades. Hice un compromiso que voy a cumplir, nos vamos a ir al doble de obra pública en un año en infraestructura municipal: De 240 millones a 480 millones de pesos.

Vamos a dejar de ser el primer lugar en baches en el País, no nos merecemos este calificativo, y se va a hacer con inversión en infraestructura.

Vamos a convertir a Hermosillo en infraestructura en un paraíso para que tengamos más inversión privada; ahorita hemos visto mucha inversión privada, pero no ha venido acompañada de inversión en infraestructura. Y el otro tema es el agua.

¿Ya ha tomado alguna decisión de los programas y acciones de la actual administración, qué se va y qué se queda?

AAG: Creo que todo Gobierno tiene cosas buenas y tiene cosas que deben de corregirse. En este Gobierno municipal trabajaré en fortalecer aquellos temas que se hicieron bien y también rectificar aquellos que no se hicieron bien.

Creo que uno de los principales retos o puntos que yo viví en campaña es que se requiere una mayor comunicación entre la gente y su Gobierno y me parece muy importante recuperar dos programas: Uno es el Miércoles Ciudadano, y dos, va a regresar el Ayuntamiento en tu colonia. Personalmente voy a ir con los funcionarios a las colonias, estamos pensando que podría ser esto los jueves, quizás, para poder llevar los servicios del Gobierno a la gente. Vamos a impulsar mucho la cultura en las colonias, a llevar eventos artísticos, a rehabilitar los espacios deportivos.

Creo que es muy importante ahorita impulsar y promover la unidad y la fortaleza de la familia, pero en la colonia, por supuesto que también habrá eventos como las Fiestas del Pitic y otros más.

Sobre los procesos de cancelación de las concesiones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales y del Relleno Sanitario que inició esta administración municipal, ¿tomará alguna decisión?

AAG: Vamos a revisar muy bien las condiciones en que se otorgaron. En primer lugar, estas concesiones o alianzas o estos contratos de prestación de servicios y, por supuesto, vamos a revisar también el costo-beneficio que esto pudiera tener en todos los casos.

Siempre he pensado que lo que debemos privilegiar como Gobierno, y esa va a ser mi prioridad como presidente municipal, son dos cosas: El mejor servicio público posible al menor costo posible para la ciudad.

No tengo ningún compromiso con nadie, llego con las manos limpias para tomar las mejores decisiones en el Ayuntamiento por el bien de nuestra ciudad.

¿Cuándo tendrá listo al equipo que lo acompañará en el Gobierno municipal y qué perfiles se esperan?

AAG: Vamos a evaluar muy bien, primero, la organización del Gobierno; hay algunas áreas que a mi juicio necesitan actualizarse. Incluso yo hice un compromiso de campaña, por ejemplo, que se creará el Instituto Municipal del Emprendedor. Creo mucho en el emprendedurismo, la tecnología, la ciencia y cómo a partir de ellos podemos detonar nuevos proyectos de innovación para nuestra ciudad.

Vamos primero a revisar bien el organigrama existente. Hay áreas que desaparecieron que nunca debieron de haber desaparecido; por ejemplo, la Unidad de Mejora Regulatoria que es un tema muy sensible para la ciudad.

Queremos hacer de Hermosillo un lugar donde sea más fácil invertir y generar empleos, queremos hacer de Hermosillo un paraíso para la inversión privada, aquí van a encontrar en Hermosillo la seguridad y la certidumbre de un Gobierno municipal que sí cree en la inversión privada para generar empleos y que esas decisiones de Gobierno deben estar enfocadas a hacer la vida más fácil para hacer inversiones privadas.

Vamos a impulsar el uso de la tecnología, vamos a digitalizar todos los trámites del Gobierno municipal para hacerlos más transparentes, para evitar la corrupción, pero también para reducir los tiempos de espera.

Al ser esta una alianza PAN, PRI, PRD, ¿en su equipo se verán figuras de estos tres partidos?

AAG: Es probable que sí suceda que tengamos a gente militante de varios partidos en el Gobierno municipal, pero no lo voy a hacer en función de su militancia partidista, lo voy a hacer en función de su capacidad probada y su honorabilidad pública. Esos serán los criterios que para mí imperen.

Le toca una administración que no tiene los “astros alineados” con la Presidencia de México, la próxima gubernatura, Cámara de Diputados y un Congreso estatal dominante con Morena y sus aliados. ¿Cree que podrá conseguir los recursos y los apoyos, y cómo será gobernar en este escenario?

AAG: Ya tuve la experiencia de ser alcalde. En aquel tiempo en Guaymas invertimos mil millones de pesos, de los cuales 300 y pico eran federales y no eran del partido político que me postuló. Yo no le tengo miedo ni tengo telarañas mentales a las filiaciones partidistas, creo que un gobernante está obligado y comprometido a hacer un lado la filiación política que uno tenga y pensar siempre en el bien de la gente y de la ciudadanía que te eligió y que está esperando resultados más allá del partido político al que pertenezcan los otros niveles de Gobierno.

Yo seré un aliado en todo aquello que tenga que ver con el beneficio de los hermosillenses, del Gobierno estatal en este caso del gobernador Alfonso Durazo, que eventualmente será oficializado su reconocimiento, y también del Presidente de la República, del presidente López Obrador.

¿Qué esperaría del próximo gobernador Alfonso Durazo y qué podrá esperar él de usted?

AAG: Colaboración absoluta, acuerdos compartidos para que a la gente le vaya mejor en Hermosillo. De mi parte van a encontrar toda la apertura y toda la disposición para trabajar en equipo y dar resultados. También, debo decirlo, seré firme para defender el interés de los hermosillenses cuando se tenga que hacer.

La seguridad pública requiere del trabajo coordinado de los tres niveles de Gobierno, ¿cómo atender este tema y dar resultados sin tener que llegar al punto de responsabilizar a otro nivel de Gobierno?

AAG: Creo que gran parte del reto que tenemos en el tema de seguridad pública y en otros más tiene que ver con la participación de la sociedad civil. A mí me parece que los gobiernos a veces se quedan cortos en estarse elogiando o cuestionando o culpando entre los niveles de gobiernos.

¿Cómo quiere dejar en 2024 a Hermosillo que con un millón de habitantes es una metrópoli?

AAG: Queremos que sea un Hermosillo más seguro del que tenemos, queremos que sea un Hermosillo más conectado, con mejor infraestructura, tanto en infraestructura de vialidades como conectividad, como lo prometimos una ciudad inteligente, e Internet gratuito.

Queremos que sea un sitio más sustentable, que impulse mucho el doble uso del agua, el tratamiento de la basura, el reciclamiento de la basura, la generación de energía solar como lo comentamos, vamos a hacer de la “Ciudad del Sol” una ciudad solar, la vamos a convertir.

Creo que es bien importante que volteemos hacia eso. Es el futuro que tenemos y que nos merecemos en nuestra capital, y ese va a ser un Hermosillo moderno, del que todos nos sintamos orgullosos.