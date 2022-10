Día de Muertos en Hermosillo: Jesús fabrica lápidas desde hace más de 30 años

HERMOSILLO, Sonora.- Desde su infancia, el tema de la muerte, el cementerio y los sepelios, le son muy familiares a Jesús Antonio Arrona Corella, ya que desde los 8 años de edad aprendió el oficio de fabricar lápidas o tumbas, lo que se convirtió en un negocio familiar.

El hombre,de 47 años, manifestó que desde hace 32, es propietario del negocio “Capillas, Lápidas y Molduras de Sonora”, ubicado en la colonia Sahuaro, muy cerca del panteón municipal conocido por la mayoría de los hermosillenses como “panteón nuevo” o “panteón de las manitas”.

Platicó que desde que tiene uso de razón, tanto su abuelo como su padre se dedicaron a la fabricación de lápidas y siendo apenas un niño, le llamó la atención el trabajo que realizaba su papá, quien le enseñó el oficio cuando trabajaba en un negocio situado en la colonia Palo Verde.

“Comprobados, desde los 8 años yo ando en esto. Yo trabajé en Marmolería Palo Verde. Mi papá trabajó ahí y yo también trabajé. Somos conocidos de toda la vida y tenemos buena relación ahí.

Me acuerdo que mi papá me decía: ‘Vas a trabajar, pero la mitad del dinero es para tu mamá y la mitad para ti’, y así fue. Yo ya no estudié, me gustó el dinero y preferí seguir trabajando, porque pues antes así era, teníamos que trabajar, pero no me arrepiento”, externó.