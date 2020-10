Dionisio regresa a cuidar su jardín en el panteón

HERMOSILLO.- Dionisio estuvo con su familia un mes en la Ciudad de México después de 27 años de no verlos, pero regresó a Hermosillo porque no soportó estar encerrado dentro de una casa.

Fue a los 13 años de edad cuando Dionisio Velazco Sánchez salió de su vivienda en San Juan Lalana, Oaxaca. Desde entonces no había visto a ninguno de sus hermanos y hermanas, fue hasta que EL IMPARCIAL contó su historia que su familia supo de su paradero y lo pudo contactar.

En aquella ocasión comentó que perdió las piernas en el 2015 cuando cayó del tren al andar cerca de Puerto Peñasco y fue trasladado a Hermosillo para su atención médica y desde entonces ha estado en esta ciudad.

Todo bien gracias a Dios, aquí andamos de vuelta con la raza, le dije a mi familia que me iba a regresar otra vez a Hermosillo, no quería ir a la Ciudad de México, a donde me llevaron, yo soy de Oaxaca, no me gustó Ciudad de México”, comentó.