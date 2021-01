Sepulteros: Los últimos asistentes de la muerte

“Siempre será triste ver que una persona fallece, pero lo más doloroso hoy en día, es que la familia ya no puede mirar a su ser querido y darle el último adiós”. Así es como lo dijo Manuel Espiridión Caro, encargado del panteón número 3 ubicado a las faldas del cerro del Centinela, quien junto con su equipo de trabajo, forman parte de los últimos asistentes de la muerte.

Manuel, quien señaló convivir entre lápidas y cruces desde hace más de 30 años, expresó que esta pandemia ha hecho que de hacer fosas a pico y pala, tuvieran que hacer uso de una máquina excavadora, debido al incremento de fallecimientos.

Indicó que durante los primeros meses de la pandemia, el trabajo en el panteón incrementó, logrando tener pasar de 2 a 10 inhumaciones por día, razón por la cuál comentaron sentirse más agotados.

“Al principio uno hacía unas tres fosas y se ocupaban el mismo día, entonces conforme iban aumentando los fallecidos, tuvimos que empezar a ocupar más área del panteón”. “Para nosotros fue algo que nos causó impresión, pues íbamos viendo como cada vez más había más cruces y pues intentas explicarte que la vida nadie la tiene comprada”, mencionó.

DOLOR AJENO

El señor Manuel, quien indicó que estaban por enterrar el cuerpo de una persona proveniente de un asilo, explicó que los funerales cada vez son más rápidos, haciendo que los familiares no puedan ver el rostro de su ser querido por última vez.

Señaló que esto de presenciar el dolor ajeno, en muchas ocasiones logra volverse propio, pues suele ser desgarrador cuando los familiares empiezan a sepultar a su ser querido. “Antes uno veía que las familias llegaban, enterraban a su ser querido y se quedaban el tiempo necesario para convivir con su memoria, pero hoy debido a la pandemia todo es distinto”.

“Ellos ahora ya ni pueden abrir el ataúd, así que ver eso para nosotros es doloroso, pero pues les tenemos que pedir que se retiren ya que si viene otro servicio, nosotros desconocemos si la persona falleció por coronavirus o no”. “Nos ha tocado que se llegan a molestar con nosotros, pero la verdad es que no es así, los nuevos protocolos así lo marcan, así que las despedidas ahora son más tristes y rápidas”, comentó.

TIEMPO EXTRA

Gregorio Salazar, quien ya lleva 4 años trabajando como sepulturero, compartió que en su caso, la muerte también ha significado ver de frente el aumento de un empleo que convive de frente con la última línea de la vida.

Explicó, mientras en sus manos podían verse un par de tatuajes de calaveras, que estar rodeado del dolor ajeno, no es sencillo de asimilar y más cuando le tocan ver varios funerales diarios. “En el poco tiempo que tengo trabajando, la verdad si me sorprendí al ver tanto funeral tan seguido, pues he sido testigo de como ha crecido el panteón durante el último año”.

“Pero siendo sincero, la verdad si siente muy gacho ver que la gente sigue muriendo por algo invisible y que en cualquier momento nos puede contagiar”. “Así que de verdad, es algo que no se puede explicar, que más quisiera que esto no sucediera, pero a veces es tan fuerte lo que miras que puedes llegar a sentir por lo que están pasando”, expresó.

ESPERANZA

El señor Manuel, el cual ahora mencionó que durante su semana de trabajo, le han llegado menos cuerpos, espera que pronto, con la llegada de la vacuna, exista algo de esperanza.

Recalcó que él como encargado del panteón, debe velar por su salud y la de sus muchachos, por lo que mientras ellos llegan a vacunarse, saben que deben seguir cuidándose respetando los protocolos sanitarios.

“Estar aquí cansa y cuando llego a mi casa, voy directito a bañarme, a desinfectarme porque pues yo tengo familia y la verdad es que no me gustaría verla aquí en el panteón”. “Así que de verdad les digo, como trabajador cercano con la muerte, cuídense mucho, esto es real y está cobrando muchas vidas, pues si no, los próximos en estas fosas, podrían ser ustedes”, señaló.