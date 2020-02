Alfredo Rivera no pudo seguir en reposo

Alfredo Rivera Islas ya anda por las calles de Hermosillo a bordo de su motocicleta, ahora con la venta de nopales, pues no pudo guardar el reposo que requería su operación.

Explicó que vende nopales en su vivienda y con mucho cuidado aborda la motocicleta, la conduce con precaución para no caer en los baches.

Me dijeron que tenía que tener dos meses de reposo, pero no va a ver dinero para comer y todos los clientes que tengo me regañan porque ando trabajando, ni modo les digo no hay de otra", subrayó.