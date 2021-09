La hazaña del Toño

Antonio Astiazarán logró remontar en las preferencias del electorado hermosillense y alcanzó el triunfo en las elecciones del 6 de junio… hoy es el alcalde de Hermosillo.

Contra las dudas de algunos, yo incluido (debo reconocerlo), sí le alcanzó el tiempo para darle la vuelta a las cosas.

Y aunque no es cosa menor su triunfo, la hazaña de Toño no radica ahí, no empieza y mucho menos acaba ahí.

De hecho apenas inicia y va a durar tres años, a menos que meses antes de acabar su trienio decida lanzarse por una senaduría y de ahí prepararse para buscar la gubernatura del Estado, cosa que ha perseguido al menos desde que Eduardo Bours era gobernador de Sonora.

La verdadera hazaña de Toño estará en resolver la mayor cantidad de problemas que le sea posible en esos tres años, con un entorno político que no necesariamente le favorece, pero que con habilidad puede aprovechar.

Es un hecho que en política, con todo y los varios cargos públicos que ha ocupado, al alcalde no le ha resultado fácil conseguir algunas cosas.

Su misma candidatura estuvo precedida de una fuerte pugna interna entre los grupos de la llamada alianza de Va por Sonora, en donde encontró una clara oposición no por su falta de capacidad, sino porque se consideraba que no podría con el paquete, ahora quedó demostrado que sí.

Y si más atrás nos vamos, ya aguantó vara cuando Eduardo Bours lo sentó y no se le permitió buscar la candidatura del PRI al Gobierno y tanto se disciplinó que acabó de coordinador de la fallida campaña de Alfonso Elías Serrano.

Después buscó la candidatura al Senado por el mismo PRI, cosa que tampoco se le dio porque había una decisión tomada a favor de Silvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta.

El resultado ya lo sabemos.

Se animó y aunque se puso muy nervioso por la decisión (me consta), rompió con el tricolor y se fue al PAN, lo intentó ahí sin éxito esa vez, pero hoy la historia es otra y ahí está al mando de la capital del Estado.

Al tomarle protesta, el gobernador Alfonso Durazo anunció una obra que será sin duda de mucha utilidad para mejorar la entumida movilidad de Hermosillo.

Y seguramente habrá más, al menos ya a unas horas de su llegada se ven cuadrillas en varios puntos de la ciudad reparando baches y fugas.

Pero a ver, hay un serio problema de liquidez en el Municipio que tiene que ver con la deuda, con la abultada nómina municipal según se explicó en su momento, que entre otras consecuencias provoca una larga cola de trabajadores que aunque ya les toca, no se han podido jubilar por los adeudos que se tienen en el Isssteson.

En el tema de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, cuya rescisión de contrato inició a finales de la pasada administración, podría haber una reversa porque ya anunció Astiazarán que van a revisar las condiciones jurídicas de la decisión y del contrato mismo.

Agua de Hermosillo arrastra por varios trienios un problema de medición del consumo, de cobranza y de fugas debido a que buena parte de la red de distribución es vieja.

Ya veremos cómo va Toño lidiando con esos problemas, con una antecesora que seguirá activa en la vida pública porque ocupa ahora un cargo en el gabinete estatal y en algún momento podría haber roces, a menos que haya un pacto de no agresión, cosa que de verdad sería muy positiva.

Célida López le batalló para bajar recursos federales, con todo y que el Presidente es de Morena y supuestamente tenía acomodados los astros.

Ahora, a falta de astros alineados se necesitará hacer gala del oficio político que sí tiene Toño, para conseguir los recursos y apoyos necesarios para ir resolviendo lo que pueda en tres años, que tampoco es mucho tiempo.

Siendo yo un orgulloso hermosillense adoptado, digo lo que he dicho cada tres años cuando llega un nuevo alcalde del partido que sea:

Ojalá tenga una gestión exitosa por el bien de la ciudad y de quienes aquí vivimos.