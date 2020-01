Decisión Yankees-Ruth histórica por excelente

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

“¿Qué hemos hecho por nuestra humanidad en los últimos 12 meses?... ¿Qué haremos hoy por la humanidad?”. -J.V.

-o-o-o-o-o-

Hoy es día del Correo. No puedo responder a quienes no mandan, ya no el país desde donde escriben, sino también la población o la ciudad. Muchas gracias.

Octavio Pérez S., de Culiacán, pregunta: “Si Babe Ruth era tan buen lanzador, y conseguir un pítcher de calidad es tan difícil, ¿cómo y por qué los Yankees lo utilizaron nada más como outfielder?”

Amigo Tavo: Porque era posible conseguir quienes lanzaran como Ruth, algunos igual de buenos, otros no tanto. Pero no se había conocido a nadie capaz de sacar la bola tan seguido como él. Los resultados confirmaron que fue la mejor decisión, ya que los Yankees se convirtieron en ganadores inmediatamente después de 1920, primera temporada con el Babe en la alineación. Ese año y el siguiente, Ruth sumó 113 jonrones y 303 carreras impulsadas. Hasta entonces nadie se había acercado siquiera a esos números.

Mercedes Polanco M., de Obregón, pregunta: “Como los peloteros de Grandes Ligas reciben tantos millones de dólares, ¿no hay muchos divorcios con las esposas ávidas por llevarse las fortunas?”

Amiga Meché: Hay tantos divorcios como en otros grupos de la sociedad. Y las esposas se llevan lo que deciden los jueces, a veces muchos millones. Recientemente un bigleaguer jugó, sin poder hacerlo con calidad, hasta su temporada 24, porque la esposa divorciada le quitó todo, hasta el perro. .

Pedro L. Vargas, De Coro, pregunta: “¿Puede publicar los nombres de los 10 mánagers de Grandes Ligas más

ganadores?”

Amigo PeEle: Connie Mack 3,731 victorias, John McGraw 2,763, Tony LaRussa 2,728, Bobby Cox 2,504, Joe Torre 2,336, Sparky Anderson 2,194, Bucky Harris 2,157, Joe McCarty 2,125, Walter Alston 2,040, Leo Durocher 2,008.

Wilmer Figueroa, de Barquisimeto, pregunta: “¿Es cierto que usted dijo en algún momento que era falso que Andrés Galarraga tuviera o hubiera sufrido de cáncer?”

Amigo Wil: Jamás he escrito de cáncer y Galarraga juntos. E ignoro por qué se me señala así. Eso ha sido obra de los culopicosos. Lo que sí publiqué, cuando Andrés fue candidato al Hall de la Fama, fue que no votaría por él porque no lo creo merecedor de esos honores… ¡Y punto!

Arturo Torre, de Mérida, Yucatán, pregunta: “¿Porqué los equipos de Grande Ligas no patrocinan equipos de niños y adolescentes, para encontrar prospectos?”

Amigo Art: Porque en esas edades juegan en equipos de las escuelas, los cuales reciben muy buena ayuda de las Grandes Ligas en útiles para el juego.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en Internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.