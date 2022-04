Caso del Ciclista Isaac Salomón, víctima de ataque armado, cumple un año sin ser resuelto

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- A un año de que el joven ciclista Isaac Salomón Valenzuela falleciera víctima colateral de un ataque armado en la colonia Centro, su caso sigue sin ser resuelto, situación que es lamentable, coincidieron sus compañeros del gremio.

Jesús Adolfo Aguilar Martínez, presidente de Obr en Bici, manifestó que el que la investigación sobre los responsables de la muerte del joven no tenga continuidad, refleja lo normalizado que está para las autoridades no dar ningún tipo de resultados y que no pase nada.

Es algo muy lamentable y desgraciadamente se ha normalizado la impunidad ante ese tipo de casos, y esperemos que se haga justicia por el, porque para el gremio ciclista fue algo que nos afectó y que no haya justicia es decir que no se ha avanzado en nada”, resaltó.

Concientizan con bicicletas "fantasmas" sobre muertes como la de Isaac Salomón

Comentó que las violaciones que se han realizado al ciclismo, y la ciudadanía en general, por la inseguridad del municipio deben ser castigadas como se debe, para garantizar que ninguna otra persona resulte víctima de esta.

Han colocado, mencionó, alrededor de 3 bicicletas “fantasmas”, en distintos puntos de la Ciudad, para concientizar a las personas sobre el respeto al ciclista y para recordar a todas las personas que han fallecido mientras están pedaleando.

Mediante redes sociales la hermana del joven, Betsabé Salomón, compartió que aunque el dolor por la muerte de su hermano sigue muy presente, no les embarga el odio, sino al contrario los inunda el amor y la misericordia de Dios.

“Nunca se deja de llorar a un ser querido, si hubiera sabido lo guardaba en una burbuja, al menos él ya encontró su paz, una paz a la que todos aspiramos. Mi hermano del alma, mi compañero, hoy aunque parezca inconcebible aceptamos la voluntad de Dios”, resaltó.

La familia aguarda por justicia ante muerte de Isaac Salomón

Externó que en medio de la depresión y el dolor saben que todo obra para bien y que darán tiempo al tiempo, para obtener el fruto de la justicia.

El pasado miércoles realizaron una pedaleada en memoria a Isaac donde participaron sus familiares, amigos y demás ciclistas, actividad que resultó muy emotiva.

Gabriela García Rojas, quien fuera novia de Isaac, comentó que el proceso de búsqueda de justicia es muy cansado y que lo mejor es buscar paz en el corazón.

“Hace un año yo sí creía que tal vez en algún momento íbamos a encontrar justicia, o se iba a marcar un antes y un después de lo que le pasó, pero como muchos otros casos quedó impune”, subrayó.