“Suplicamos seguridad para todos”; Recuerdan a Isaac Salomón, joven víctima colateral de ataque armado en CO 

CIUDAD OBREGÓN.- Mediante redes sociales, familiares y amigos del joven Isaac Salomón Valenzuela, de 25 años de edad, que el día de ayer fue víctima colateral en un ataque armado en la colonia Centro lo recordaron con cariño.

El hecho donde resultara asesinado fue la noche del miércoles en las calles 6 de abril y Coahuila de la colonia Centro, donde sujetos armados arremetieron a tiros contra la existencia de Luis, mejor conocido como “El Bachas”, impactando también a Isaac que pasaba por el lugar en su bicicleta.

El joven regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio cuando fue alcanzado por las balas, terminando sin vida sobre el asfalto.

Recientemente recibió su cédula profesional de Licenciado en Negocios Internacionales y comenzaba a ejercer su profesión.

Tenía 25 años y era un atleta distinguido del municipio, al que representó en diversas competencias de ciclismo a nivel local, estatal y nacional.

La Liga Municipal del Ciclismo en Cajeme se unió a la pena que embarga a la familia Salomón Valenzuela por el sensible fallecimiento de su compañero y amigo ciclista Isaac Salomón Valenzuela.

“Estamos lastimados, ya nada detiene a nadie, no más daños colaterales, no solo pedimos que no sucedan, suplicamos seguridad para todos”, detalláron.