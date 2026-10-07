Kino Fest 2026: estos son los eventos en Bahía de Kino

Kino Fest llega a Bahía de Kino con seis eventos este otoño

Del 18 de octubre al 21 de noviembre habrá gastronomía, pesca, motociclistas, cultura seri y un concierto; esperan 11 mil visitantes y una derrama de 8.2 millones de pesos.

Con seis eventos que buscan potenciar el turismo local en temporada baja se realizará del 18 de octubre al 21 de noviembre el Kino Fest en Bahía de Kino.

Fernanda Cisneros, directora de Turismo de Hermosillp, anunció una serie de eventos que se llevarán a cabo durante cuatro fines de semana e incluyen la muestra gastronómica, torneo de pesca, representación del Año Nuevo Seri y otros más.

El Kino Fest arranca el 18 de octubre con la representación del Año Nuevo Seri en el Bosque de Sahuaros, el 24 de octubre se realizará el evento de motociclistas La Jauría en Kino Mágico.

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El 25 será la muestra gastronómica en el área de palapas de 09:00 17:00 horas con un concurso de estudiantes de gastronomía con una mixología preparada con bacanora.

El torneo de pesca, en su edición 16, será el 14 y 15 de noviembre y el cierre será el 21 de noviembre con un concierto baile de Ases de Durango.

Todos los eventos, a excepción del Torneo de pesca, serán gratuitos y sólo se pedirá un kilo de ayuda, mismo que será entregado a la comunidad Comcáac.

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Además habrá camiones con traslado gratuito desde Hermosillo y para apartar lugar pueden comunicarse al 6622909233.

La derrama económica que se espera es de 8.2 millones de pesos y once mil personas de afluencia esperada.