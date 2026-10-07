Hermosillo busca asegurar mil 500 litros de agua por segundo con un proyecto que Alfonso Durazo prevé presentar la próxima semana

Gobierno del Estado y Conagua trabajan en el proyecto ejecutivo para mejorar el abastecimiento de la capital sonorense. FOTO ILUSTRATIVA: BANCO DIGITAL

El gobernador informó que los recursos están disponibles y que Conagua participa en la elaboración del proyecto ejecutivo.

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno del Estado prepara un proyecto para suministrar mil 500 litros de agua por segundo a Hermosillo, con una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El Ejecutivo estatal indicó que ya se cuenta con los recursos y que se trabaja con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el proyecto ejecutivo. Los detalles para mejorar el suministro en la capital sonorense se presentarían la próxima semana.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ EL PROYECTO DE AGUA PARA HERMOSILLO?

Durazo Montaño señaló que el lunes recibió en Sonora al director general de Conagua, Efraín Morales López, para revisar este y otros proyectos de infraestructura hídrica.

Esperamos que la próxima semana podamos presentarles un proyecto muy importante para garantizar mil 500 litros por segundo para la capital que va a implicar una inversión de tres mil millones de pesos”, expresó.

El anuncio ocurre después de la presentación en marzo del Plan Integral de Agua para Sonora, que contempló acciones para mejorar el abastecimiento de Hermosillo.

En este adelanto, el gobernador no precisó la fuente del agua, las obras específicas ni las fechas de construcción y operación. Tampoco indicó si el volumen anunciado será adicional al suministro actual de la ciudad.

PREPARAN OBRAS PARA CONTROLAR INUNDACIONES EN EL SUR DE SONORA

El mandatario estatal informó que también se elaboran proyectos ejecutivos para obras al sur del estado, con una inversión de otros 3 mil millones de pesos.

Entre ellos se contempla un proyecto en la cuenca del Mátape, destinado a controlar los escurrimientos que llegan al valle de Guaymas y provocan inundaciones en la carretera federal 15 y en viviendas de la periferia.

También hay proyectos que traemos para el Sur del Estado, que son otros tres mil millones de pesos y ahí contemplamos un proyecto en la cuenca del Mátape que va a permitir controlar las aguas que bajan al valle de Guaymas que inundan toda la carretera 15, las viviendas que están en la periferia”, dijo.

Alfonso Durazo informó que el proyecto para mejorar el suministro de agua en Hermosillo cuenta con recursos. FOTOS: BANCO DIGITAL





LLUVIAS TRAS POLO FAVORECEN LA RECUPERACIÓN DE PRESAS

Tras el paso del huracán Polo, las lluvias y los acumulados registrados durante el año favorecieron la captación de agua en las presas de Sonora.

Durazo Montaño aseguró que esta recuperación permitirá garantizar el abasto de agua al menos durante todo 2027.