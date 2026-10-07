Detienen en Hermosillo a un adolescente de 14 años por presuntamente incendiar su cuarto tras pelear con sus hermanos

El incendio ocurrió a las 15:52 horas de ayer. | Foto ilustrativa: Pixabay

Los hechos ocurrieron a las 15:52 horas en un inmueble de la colonia Pueblo Alegre; el menor quedó a disposición de la autoridad.

HERMOSILLO.- Un adolescente de 14 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal minutos después de que presuntamente provocara un incendio en su habitación, luego de discutir con sus hermanos.

Los hechos a las 15:52 horas en la colonia Pueblo Alegre

Los hechos ocurrieron a las 15:52 horas de ayer, en un inmueble ubicado en las calles De La Parroquia y Pueblo Alegre, en la colonia Pueblo Alegre.

De acuerdo con el reporte policial, el menor informó a los agentes que le prendió fuego a su habitación utilizando un pedazo de tela, después de haber tenido una discusión con sus hermanos.

El adolescente fue detenido y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

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