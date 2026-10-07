Hermosillo y Phoenix celebrarán 50 años de hermanamiento el 16 de octubre con una gala para apoyar intercambios educativos y culturales

Kate Gallego y Antonio Astiazarán encabezarán la celebración por los 50 años de hermanamiento entre Phoenix y Hermosillo. FOTO: ESPECIAL

La celebración reunirá a representantes de ambas ciudades y reconocerá a Mayo Clinic, John Shufeldt y Flinn Foundation.

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo y Phoenix celebrarán 50 años de hermanamiento el próximo viernes 16 de octubre en Phoenix, Arizona, con una gala cuya recaudación apoyará programas de intercambio educativo, desarrollo económico y colaboración internacional.

La relación, establecida en 1976, convirtió a Hermosillo en la primera ciudad hermana de Phoenix. Durante cinco décadas ha conectado a generaciones mediante intercambios culturales, iniciativas humanitarias, cooperación en salud y seguridad pública, así como vínculos empresariales.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA GALA EN PHOENIX

La celebración llevará el lema “Blossoming Friendships” (“Amistades que florecen”) y se realizará en Chateau Luxe, según Phoenix Sister Cities, organizador del evento. La programación oficial señala el inicio a las 18:00 horas.

El encuentro será encabezado por la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, junto con los coorganizadores Óscar de las Salas y Gary Jackson. También asistirán representantes de Hermosillo para fortalecer los lazos de colaboración.

Los datos principales de la celebración son:

Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Sede: Chateau Luxe.

Chateau Luxe. Dirección: 1175 E. Lone Cactus Dr., Phoenix, Arizona.

HERMOSILLO FUE LA PRIMERA CIUDAD HERMANA DE PHOENIX

El hermanamiento ha permitido mantener una agenda de colaboración en negocios, educación, cultura y servicio público.

Durante 50 años, Phoenix y Hermosillo han demostrado lo que es posible cuando las ciudades construyen relaciones que trascienden fronteras y generaciones. Esa amistad ha creado vínculos significativos en los negocios, la educación, la cultura y el servicio público, y sigue fortaleciendo a nuestras dos comunidades”, expresó la alcaldesa Gallego.

Como parte de esta relación, ambas ciudades han impulsado un comité ciudadano, intercambios de jóvenes embajadores y proyectos de colaboración. elimparcial.com

La conexión económica transfronteriza también cuenta con la oficina comercial de Phoenix en Hermosillo, abierta en 2017, que ha facilitado que empresas de ambas ciudades exploren oportunidades de negocio.

QUÉ RECONOCIMIENTOS SE ENTREGARÁN DURANTE LA CELEBRACIÓN

Durante la gala, Kate Gallego entregará tres reconocimientos por liderazgo y contribuciones a la comunidad:

Global Leadership Award: Mayo Clinic in Arizona.

Mayo Clinic in Arizona. Global Citizen Award: Dr. John Shufeldt.

Dr. John Shufeldt. Global Philanthropy Leadership Award: Flinn Foundation.

Los galardonados están incluidos en el programa oficial de Phoenix Sister Cities.

A QUÉ SE DESTINARÁN LOS FONDOS RECAUDADOS

El evento reunirá a líderes empresariales, cívicos e internacionales para celebrar las relaciones de Phoenix con sus once ciudades hermanas.

Los fondos recaudados apoyarán los programas de Phoenix Sister Cities, dirigidos a fortalecer alianzas internacionales, impulsar el desarrollo económico, apoyar el intercambio educativo y promover el entendimiento cultural.