Una madre de 67 años que ha sufrido tres infartos viaja cada sábado desde Tucson para buscar a su hijo desaparecido en Nogales

María López viaja con su hija Tania y su nieta Cecilia junto al colectivo Buscando Corazones; la familia pide encontrarlo sin buscar culpables.

NOGALES.- Junto a una de sus hijas y su nieta Cecilia, de 23 años de edad, la señora María López, de 67 años de edad, quien ha padecido complicaciones de salud, incluidos tres infartos, desde que desaparecieron el 15 de junio del presente año a su hijo Zayed Lennin López Sodari, viaja desde Tucson, Arizona, a los diferentes puntos de búsqueda con el colectivo Buscando Corazones, con la esperanza de encontrar a su hijo.

La adulta mayor junto a su hija Tania y su nieta Cecilia (quien es hija de Zayed Lennin) emprenden un largo viaje cada sábado intentando encontrar a su hijo, quien se desempeñaba como electricista y junto a su esposa atendía un Oxxo en la colonia La Mesa de Nogales.

La vida de la familia cambió por completo

La vida de la familia López cambió por completo desde la desaparición de su ser querido, de quien no tienen ninguna pista y tampoco saben por qué razón pudo desaparecer, ya que fue descrito como un hombre de familia, de trabajo honrado, muy cercano con sus hijos.

La verdad es que nuestra vida cambió por completo, de vivir una vida normal, ahora no podemos dormir, sufrimos de la presión y la salud de mi madre se ha complicado mucho, ya que ha sufrido tres infartos, sin embargo, no quiere dejar de buscar a mi hermano”, comentó Tania López.

La jornada en la presa Comaquito de Ímuris

La familia López participó en la última jornada de búsqueda, realizada en la presa El Comaquito de Ímuris, donde el fuerte calor, la falta de sombra y el difícil acceso a la zona de búsqueda mermó aún más la condición de salud de la madre buscadora, quien dijo que, a pesar de todas las complicaciones, el no salir a buscar a su hijo le provocaba un dolor más fuerte que el cansancio físico.

La familia anunció a las autoridades y a las personas que se llevaron a Zayed Lennin López Sodari que no buscaban culpables ni indagar en las motivaciones que desencadenaron una tragedia familiar, solamente piden encontrar a su ser querido.

Te puede interesar: Se reúnen colectivos de Sonora en Ímuris